Снова взрывы в России: Собянин заявил, что был сбит БПЛА, который летел на Москву (видео)

Российские СМИ сообщили, что было слышно два взрыва примерно в 01:05 ночи по местному времени.

В ночь на 18 января в Подмосковье слышали взрывы. Так, мэр Москвы Сергея Собянин сообщил, что над Подольском российской ПВО был сбит беспилотник. Об этом он написал у себя в Telegram.

По словам Собянин, БПЛА летел в сторону Москвы.

"Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — сообщил российский чиновник.

Также в сети появились видео с Подольска, где можно услышать звуки взрывов.

Как сообщил российский Telegram-канал SHOT, был два "хлопка" примерно в 01:05 ночи по местному времени.

"По нашей информации, взрывы произошли в 1:05 ночи и были слышны в разных районах города. Летящий на Москву беспилотник был уничтожен, пострадавших и разрушений на земле нет", — сказано в сообщении.

Беспилотники на Москву: реакция Минобороны РФ

В Минобороны России заявили, что средствами ПВО был сбит один беспилотный летательный аппарат над территорией Московской области, а еще один перехвачен над территорией Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что ракеты Vampire и БпЛА атаковали Белгородскую область. В результате атаки есть повреждения инфраструктурных объектов. По предварительным данным, пострадавших нет, проинформировал губернатор Белгородской области.