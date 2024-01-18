Четвертый раз: США атаковали военные объекты хуситов в Йемене, подробности

По данным командования американских ВМС, атака осуществлялась по 14 ракетам противника, которые уже находились в пусковых установках и могли быть запущены в любой момент.

Соединенные Штаты Америки вновь атаковали военные цели хуситов в Йемене. Это был превентивный удар, пока они не совершили такие же действия первыми. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что американцы нанесли удары по 14 ракетам хуситов, которые были заряжены и готовились к запуску в любой момент. Это уже четвертый день активных действий в этом регионе за последнее время.

"Эти ракеты на пусковых направляющих… могли быть выпущены в любой момент, что побудило американские силы воспользоваться своим неотъемлемым правом и обязанностью защищаться", — говорится в сообщении ВМС США.

В американском ведомстве отметили, что вооружение противника предоставляло большую угрозу для торговых судов и кораблей США в регионе. Считается, что удары, наряду с другими, должны подорвать возможности хуситов продолжать свои безрассудные и ничем не обоснованные атаки на различные суда в Красном море.

Удары по хуситам в Йемене: детали

Отмечается, что хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, уже несколько месяцев нападают на торговые суда в территориальных водах, что замедлило торговлю между Азией и Европой, а также встревожило многие страны. Действия Вашингтона должны будут значительно ограничить возможности противника.

Сами хуситы заявляют, что действуют исключительно из солидарности к палестинцам в секторе Газа, и несмотря на удары со стороны США хотят расширить свои атаки.

Напомним, 13 января сообщалось, что президент Джо Байден рассказал, продолжат ли США обстреливать Йемен. По его словам, Вашингтон готов принять дальнейшие меры для устранения угроз и нападений со стороны хуситов,