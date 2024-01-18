Прошло больше года: в Канаде объяснили, почему Украина до сих пор не получила ЗРК NASAMS

В Канаде заявили, что вооружение было оплачено еще в марте 2023 года, но задержка поставок возникла из-за необходимости заключить соглашение о продаже оружия за границу между правительствами США и Украины.

Канада официально запросила ускоренную поставку зенитно-ракетного комплекса NASAMS в Украину из Соединенных Штатов Америки. Этот комплекс был оплачен Канадой в начале 2023 года. Об этом говорилось во время встречи министра обороны Канады Билла Блэра с послом США Дэвидом Коэном, пишет The Globe and Mail.

Канадские представители утверждают, что оплата за зенитно-ракетный комплекс NASAMS была произведена в марте прошлого года. Однако доставка была задержана из-за необходимости заключения соглашения между правительствами США и Украины о продаже оружия за границу. В настоящее время эти переговоры еще не завершены.

Отметим, что Канада приняла решение о приобретении системы NASAMS для последующей передачи Вооруженным силам Украины 10 января 2023 года. Согласно соглашению, Канада обязалась полностью оплатить стоимость зенитно-ракетного комплекса США, а затем Соединенные Штаты должны были осуществить прямую поставку системы в Украину. Таким образом, Канаде не потребовалось бы получать разрешение от США на реэкспорт вооружения. Однако производители системы NASAMS предупредили, что на производство зенитно-ракетного комплекса для Украины может потребоваться до двух лет. Несмотря на это предупреждение, глава Министерства обороны Канады, Анита Ананд, выразила уверенность в том, что удастся справиться с этой задачей более быстро.

Что известно про ЗРК NASAMS

NASAMS — это передовая система противовоздушной обороны, разработанная норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской компанией Raytheon. Она представляет собой мобильный зенитно-ракетный комплекс, способный уничтожать беспилотные летательные аппараты, баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и другие цели на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Система способна поражать цели на расстоянии до 40 км и высоте до 21 км.

Напомним, что в сентябре 2023 года стало известно, что Канада подготовила новый пакет военной помощи для Украины на почти 483 млн долларов США, в рамках которого в течение следующих трех лет передадут 50 бронированных машин. Об этом Джастин Трюдо заявил в Палате представителей во время визита в парламент Канады президента Украины Владимира Зеленского.

А также президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, обсудив с ним вопрос усиления безопасности страны, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны ВС РФ