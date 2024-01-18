Bradley "разбирает" новейший Т-90М "Прорыв" ВС РФ: появились новые кадры боя (видео)

Украинские экипажи смогли вывести из строя российский танк, он потерял боеспособность. БМП Bradley имеет 25-мм пушку Bushmaster.

Две БМП M2A2 Bradley Вооруженных сил Украины обезвредили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". В сети опубликовали новые кадры из боя. Об этом сообщает OSINT-аналитик Clooud в Х (ранее Твиттер).

Российский танк Т-90М "Прорыв" во время боев в районе Степного, что в Донецкой области, был обезврежен украинскими защитниками на БМП M2A2 Bradley. Бой состоялся еще несколько дней назад, но аналитик опубликовал кадры с другого ракурса. На них заметно как борт машины ВС РФ расстреливают из 25-мм пушки Bushmaster.

На последних секундах видео заметно, как на Т-90М "Прорыв" срабатывает динамическая защита "Реликт", которая должна защищать танк от кумулятивных снарядов. Вероятно, БМП уничтожила оптику на российском танке и могла повредить другие части машины. Танковый исследователь Андрей Тарасенко пишет, что преимуществом украинских военных было целеуказание с беспилотников, а также лучшая подготовка экипажей. Кроме того, Bradley имеет оперенные подкалиберные боеприпасы, которые могут пробить бортовые участки и корпус машины.

Напомним, 17 января в сети показали кадры уничтожения российской БМП-2 из украинской M2A2 Bradley.

13 января в ВСУ показали, как две украинские Bradley обезвреживают российский танк Т-90М "Прорыв".