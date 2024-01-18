Компания Kebni модернизируют ПТРК NLAW: что нового в модификации (фото)

Оружие получит новые специализированные сенсорные блоки IMU, повышающие эффективность прицеливания и точность ПТРК.

Шведская компания Kebni получила заказ на специализированные сенсорные блоки IMU для системы противотанкового оружия NLAW компании Saab. Поставки модернизированных ПТРК запланированы на 2025 год. Об этом 17 января сообщили обозреватели Military Leak.

Еще в 2020 году компания Saab заключила с Kebni рамочное соглашение на разработку и поставку специализированного сенсорного блока, предназначенного для обеспечения точной стабилизации и позиционирования противотанковой ракеты NLAW.

Теперь же получила третий заказ на продолжение производства и поставок инерциального измерительного блока, при этом стоимость заказа составляет 57,9 миллионов шведских крон (5,5 млн долларов).

Специально разработанный инерциальный измерительный блок (IMU). Источник: Kebni.com

Saab Bofors Dynamics NLAW (Next-generation Light Anti-tank Weapon) это легкая и одноразовая противотанковая система для пехоты Ракета использует систему плавного пуска и наводится по прогнозируемой линии прицеливания (PLOS).

NLAW может выполнять атаку сверху по бронированной машине или прямую атаку по строениям и небронированной технике. Оружие выстреливает противотанковой управляемой ракетой, работающей по принципу "выстрелил и забыл".

Для запуска ракеты, оператор захватывает цель и сопровождает ее в течение минимум 3 секунд. За это время блок электроники прицела определяет дистанцию до цели, ее угловую скорость, угол места цели, температуру порохового заряда маршевого двигателя, которые необходимы ему для точного расчета точки прицеливания.

Благодаря инерциальной навигационной системе управляемая ракета летит, сохраняя заданный курс, при этом отклонения от курса корректируются автоматически. Поэтому сенсорные блоки IMU призваны повысить точность и соответственно эффективность NLAW.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы в Великобритании проходили обучении по эскплуатации переносных противотанковых систем NLAW. Украинские военачальники отмечали, что ПТРК зарекомендовал себя как легкое и эффективное противотанковое оружие нового поколения.