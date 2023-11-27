Аналог Javelin: турецкая компания Roketsan показала кадры испытаний ПТРК KARAOK (видео)

Сообщается, что в ходе полевых испытаний комплекс успешно поразил цели на дистанции 1500, 1000 и 500 метров. При этом был использован, в том числе, режим нанесения удара по бронетехнике сверху.

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Компания Roketsan поделилась кадрами полевых испытаний противотанковой ракетой KARAOK, действующей по принципу "выстрелил и забыл". Как сообщили 26 ноября военные обозреватели ресурса SavunmaSanayiST, турецкая ПТУР успешно поразила цели в различных режимах стрельбы.

"С проектом KARAOK Турция стала одной из редких стран, разработавших изделие того же класса, что и американская ракета Javelin", — говорится в комментариях под опубликованным видео.

В ходе испытаний оператору турецкого комплекса удалось поразить цели на дистанциях 1500, 1000 и 500 метров. При этом в качестве мишеней использовались списанные основные боевые танки М-47.

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Разработчики KARAOK добавили в комплекс режим нанесения удара сверху, поскольку известно, что многие виды бронетехники имеют меньшее бронирование верхних проекций.

Эксперты отмечают, что изначально противотанковый комплекс был рассчитан на дальность поражения до 1,5 км, однако инженеры Roketsan добились увеличения дальности ракеты до 2,5 км, при этом вес оружия также был оптимизирован.

Тактико-технические характеристики KARAOK:

калибр боеприпаса — 125 мм;

общая масса — 16 кг;

дальность стрельбы — 2,5 км;

тип боеголовки — бронебойный тандем;

режим удара — прямое попадание и удар сверху;

режим использования — "выстрелил и забыл".

Напомним, в Турции активно ведутся работы по созданию первой отечественной конфигурации противокорабельного ракетного комплекса Atmaca, который будет совместим с самолетами F-16. Такое решение позволит турецким истребителям наносить точные удары по наземным целям на расстоянии около 250 км.