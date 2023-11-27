Аналог Javelin: турецька компанія Roketsan показала кадри випробувань ПТРК KARAOK (відео)

Повідомляється, що під час польових випробувань комплекс успішно вразив цілі на дистанції 1500, 1000 і 500 метрів. При цьому було використано, зокрема, режим ураження бронетехніки зверху.

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Компанія Roketsan поділилася кадрами польових випробувань протитанковою ракетою KARAOK, що діє за принципом "вистрілив і забув". Як повідомили 26 листопада військові оглядачі ресурсу SavunmaSanayiST, турецька ПТУР успішно вразила цілі в різних режимах стрільби.

"З проєктом KARAOK Туреччина стала однією з рідкісних країн, які розробили виріб того ж класу, що й американська ракета Javelin", — йдеться в коментарях під опублікованим відео.

Під час випробувань оператору турецького комплексу вдалося вразити цілі на дистанціях 1500, 1000 і 500 метрів. При цьому як мішені використовувалися списані основні бойові танки М-47.

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Розробники KARAOK додали в комплекс режим ураження зверху, оскільки відомо, що багато видів бронетехніки мають менше бронювання верхніх проєкцій.

Експерти зазначають, що спочатку протитанковий комплекс був розрахований на дальність ураження до 1,5 км, проте інженери Roketsan домоглися збільшення дальності ракети до 2,5 км, водночас вагу зброї також було оптимізовано.

Тактико-технічні характеристики KARAOK:

калібр боєприпасу — 125 мм;

загальна маса — 16 кг;

дальність стрільби — 2,5 км;

тип боєголовки — бронебійний тандем;

режим удару — пряме попадання і удар зверху;

режим використання — "вистрілив і забув".

Нагадаємо, в Туреччині активно ведуться роботи зі створення першої вітчизняної конфігурації протикорабельного ракетного комплексу Atmaca, який буде сумісний з літаками F-16. Таке рішення дасть змогу турецьким винищувачам завдавати точних ударів по наземних цілях на відстані близько 250 км.