Для производства оружия в Украине нужна модернизация заводов и инвестиции, — Минобороны

По словам замминистра Ивана Гаврилюка, если бы Киеву удалось наладить производство в необходимых объемах, тогда удалось бы сильно сэкономить, в том числе и на логистике. Для этого союзники должны профинансировать этот процесс.

Поставки западного вооружения в Украину крайне важный процесс, ведь это позволяет украинским военным продолжать борьбу. А вот с производством собственного пока что есть определенные трудности. Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью Tagesspiegel.

По его словам, даже если сейчас увеличить мощности собственного производства, то покрыть все нужды Украины в технике и вооружении не получится. К примеру, те же системы противовоздушной обороны и оружие дальнего радиуса действия пока что не производятся.

Производство украинского оружия: детали

В связи с этим на Форуме оборонной промышленности в США был подписан меморандум о сотрудничестве между отечественными оборонными компаниями и странами партнерами. Киев предлагает союзникам строить производственные мощности внутри страны.

"Сегодня наши предприятия — как частные, так и государственные — способны производить гораздо больше оружия и боеприпасов, чем государство может у них купить. Именно поэтому мы пытаемся донести до наших партнеров, что финансирование украинской оборонной промышленности должно быть увеличено, чтобы мы могли покупать оружие у наших предприятий. Такие инвестиции выгодны нашим партнерам. Потому что если у Украины развитая оборонная промышленность, то она экономит деньги на логистике", — заявил Иван Гаврилюк.

Кроме того, представитель Минобороны заявил, что производственный процесс в Украине значительно дешевле, нежели в США или Европе, но это все равно занимает определенное количество времени и вложений.

Чтобы построить с нуля завод по производству реактивных систем залпового огня необходимо полтора-два года и сотни миллионов долларов, но и здесь стоит учитывать, что производственные мощности у Украины есть. Если их модернизировать, тогда количество условной бронетехники увеличится.

"Украина производила танки в советское время. Сейчас эти производственные мощности занимаются ремонтом и модернизацией существующих моделей танков. Но с помощью немецкого опыта и технологий они могут быть переоборудованы в течение года для производства, например, танков Leopard", — заявил Иван Гаврилюк.

К слову, замминистра обороны отдельно рассказал, что по состоянию на сегодня в Украине есть более 500 компаний, которые занимаются производством оружия и оборонной продукции. Из них частных около 65%, а вот государственных — 35%, однако все они производят практически одинаковое количество товара.

Производство украинского оружия: планы России

Стоит также учитывать, что угнаться за экономической мощью России сложно, ведь несмотря на международные санкции она продолжает торговать нефтью и в целом использовать свои природные ресурсы для обогащения. Кремль также остается одним из ведущих производителей оружия в мире.

"Поняв, что быстро завоевать Украину не удастся, Россия решила вести долгую, затяжную войну. А для того чтобы ее вести, нужно наращивать производство, что они успешно и делают. Однако собственное производство не покрывает всех их потребностей, поэтому им приходится прибегать к помощи своих союзников — Ирана и Северной Кореи", — продолжил Иван Гаврилюк.

Напомним, в этом же интервью замминистра обороны высказался по поводу того, решится ли Германия поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, немецкое вооружение помогло бы ВСУ поражать недоступные ранее объекты противника. Все благодаря их мощности и дальности полета.

11 января глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина увеличила производство БПЛА и работает над дальнейшим наращиванием. Украинский и эстонский дипломаты на совместной встрече обсудили возможность совместной разработки беспилотников и передачу артиллерийских снарядов.