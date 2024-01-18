НАТО организует учения Steadfast Defender с участием 90 тысяч солдат со сценарием нападения РФ, — СМИ

Эти маневры будут крупнейшими со времен окончания холодной войны. Бундесвер, по информации Bild, предоставит 12 000 солдат, а также 3 000 транспортных средств и 30 самолетов.

НАТО готовится к вероятной конфронтации с Россией, поскольку 90 000 военнослужащих призваны на крупнейшие военные учения Альянса за последние десятилетия, которые продлятся четыре месяца. Об этом сообщает Bild.

Соответствующее мероприятие под названием Steadfast Defender продлится до конца мая. В нем будут участвовать подразделения из всех 31 страны-члена НАТО, а также Швеции, которая является кандидатом на вступление в Альянс, как заявил официальный представитель НАТО.

Альянс объявил, что учения начнутся на следующей неделе. Во время тренировок проверят способность союзников в течение месяцев участвовать в потенциальном конфликте с Россией.

Военные учения имеют целью еще раз продемонстрировать силу НАТО и его готовность защищать все страны-члены Альянса от нападения. В них примут участие подразделения из всех 31 страны-члена НАТО, а также Швеции, которая является кандидатом на вступление в блок.

Маневры пройдут в непосредственной близости к границам России, в частности на севере Норвегии. Это показывает, насколько серьезно НАТО относится к сдерживанию. Среди других мест проведения учений — Литва и Венгрия.

Бундесвер предоставит 12 000 солдат, а также 3 000 транспортных средств и 30 самолетов. Британцы предоставят авианосец и несколько истребителей F-35.

Участие Великобритании в учениях Steadfast Defender

Великобритания, как сообщили 15 января в пресс-службе Минобороны страны, направит 20 тысяч военнослужащих для участия в крупных учениях НАТО в Европе Steadfast Defender. Авианосная ударная группа будет действовать во главе авианосца Queen Elizabeth. С его палуб будут подниматься истребители пятого поколения F35 в сопровождении фрегатов, эсминцев и вертолетов.

Во время учений Вооруженные силы Великобритании присоединятся к тысячам военнослужащих из 31 страны-члена НАТО и Швеции. Они будут действовать в разных государствах, что совпадает с 75-м годом существования Альянса.

Напомним, 18 января OSINT-аналитики сообщили, что у украинских военных заметили противотанковые гранатометы RPG-75M из Чехии. Аналитики считают, что Чехия за последние 2 месяца поставила в Украину новую партию гранатометов LGL-7 и RPG-75M.