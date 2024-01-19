"Также могут быть полезными": Минюст хочет разрешить осужденным воевать за Украину

В министерстве заявили, что новые правила мобилизации могут быть приняты уже в январе-феврале этого года. Однако нет гарантий того, что вопрос с осужденными решится сразу.

В Министерстве юстиции хотят, чтобы люди с судимостью могли приобщиться к обороне Украины. Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая "Украинскому радио".

Она отметила, что действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и тех, кто уже вышел на свободу.

"Они живут среди нас, так же боятся, так же переживают и так же могут быть полезными, но, к сожалению, они сняты с воинского учета и никоим образом не могут помочь армии", — сказала Высоцкая.

Кроме того, она отметила, что на данный момент Территориальные центры комплектования отказывают людям с судимостью в мобилизации. Преграда – законодательная. Поэтому уже наработаны изменения и поданы в комитет.

"Они очень дискуссионны, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся", — заявила замминистра.

Высоцкая заявила, что сегодня ведутся дискуссии в комитетах. Новые правила мобилизации могут быть приняты уже в январе-феврале этого года. Однако нет гарантий того, что вопрос с осужденными решится сразу.

"Возможно сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например, в отношении осужденных, которые уже вышли несколько лет назад из тюрем, или были осуждены за отдельные преступления", — сказала Высоцкая.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина не может принудительно мобилизовать украинцев за рубежом. По его словам, Киев будет обращаться к другим странам с просьбой о содействии в мобилизации украинцев, которые находятся на их территории.