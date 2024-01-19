На борту А-50 погибли офицеры ВКС РФ: как это повлияет на фронт, — эксперт

По словам бывшего инженера бюро "Антонов" Константин Криволапа, в России много офицеров и заменить их не проблема. Украине нужно воспользоваться промежутком времени, пока оккупанты не нашли замену.

Устранение российских офицеров не всегда играет ключевую роль в войне, так как в России их много. Устранение одного из них влияет лишь до тех пор, пока его не заменят. Об этом рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап в интервью "24 Каналу", комментируя уничтожение российского самолета ДРЛО А-50, на борту которого погибли по меньшей мере шестеро российских офицеров.

"Уже десять лет ведется война, и несмотря на уничтожение значительного числа генералов, мы все еще радуемся каждому их убийству. Вполне логично задать вопрос: если в 2014 году был уничтожен выдающийся генерал, то за эти десять лет могли быть подготовлены новые, которые теперь являются высококвалифицированными специалистами и управляют такими же самолетами, как А-50? В России всегда было избыток генералов, они даже по количеству занимали первое место в мире. Они, конечно, способны к чему-то, их действия заслуживают уважения, но их избыточность очевидна. У них там генералов уважают — это важная национальная забава", — отметил Криволап.

Он также подчеркнул, что качество специалистов разнится: некоторые генералы блестяще справляются с наступлением, в то время как другие неплохо защищаются. Не всегда генерал, успешный в наступлении, может эффективно обороняться. Криволап напомнил, что смена команд и командиров — это естественный процесс.

Эксперт также указал на возможности, которые открылись после гибели офицерского состава, который находился на борту сбитого самолета А-50.

"Россияне сообщают, что на этом командном пункте погиб командующий или заместитель командующего — высокопоставленный чин их вооруженных сил. Как это отразится? Это повлияет на промежуток времени до его замены, до введения нового в структуру. Но неужели у них нет резерва? Ведь они действуют в зоне боевых действий и должны понимать, что любой член экипажа может быть уничтожен. Понимая, как организована российская армия, где офицерская честь ограничивается лишь словами и не всегда переходит в действия, вопрос о возможности его замены остается открытым", — заключил Криволап.

По словам эксперта, после уничтожения самолета А-50, россияне потеряют контроль над перемещением активов ВСУ

"Это военная техника, производство, различные грузы, потому что корпуса заводов и электростанций мы переносить не можем. Однако то, что творится вокруг, дает им информацию для того, чтобы выставить приоритеты, рейтинг целей, которые они хотят поразить в первую очередь", — отметил Криволап.

Кто погиб на борту А-50

17 января полковник Вооруженных сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан сообщил, что на борту сбитого А-50 было шестеро офицеров, включая подполковника Левченко, командира борта и майора Квасова — штурман. Все они числятся пропавшими без вести. Кроме того, по предварительной информации, на борту поврежденного Ил-22 погиб некто полковник Бурмистров.

Напомним, 16 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что один из генералов Вооруженных сил России мог находиться на борту сбитого самолета А-50.

Ранее военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что поражение российских самолетов над Азовским морем — уникальный случай в мировой истории войн и конфликтов, потому что это было сделано в глубокой тыловой зоне.