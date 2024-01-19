РФ усилила военную активность на Донбассе: на каком направлении враг готовится к атаке (видео)

В Донецкой области было зафиксировано активное движение военной техники ВС РФ. Оккупанты подтягивают резервы и расширяют военно-тренировочные базы на побережье Азовского моря, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Донецкой области стремительно возросла военная активность Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Военная активность оккупантов вчера стремительно возросла", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что было зафиксировано активное движение военной гусеничной техники и грузовиков с БК полями по линии Гнутово — Водяное — Кальчик — Гранитное в сторону северо-востока района. Также противник подтягивает резервы в район Волноваха/угледар, также в активной фазе продолжается перемещение.

По словам Петра Андрющенко, российские военные перемещали более 14 грузовиков с БК через Приморский район Мариуполя в направлении села Мелекино. Кроме этого, подтвердилась информация о дальнейшем расширении военно-тренировочных баз врага на побережье Азовского моря, сейчас ближе к Мариуполю. Все это происходит под пристальным патрулированием тройки вертолетов по треугольнику Мариуполь — Безымянное — Гранитное.

"Готовимся к очередному увеличению количества оккупантов за счет расширения количества лагерей содержания и переброски резервов ближе к Волновахскому району", — подчеркнул он.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил, что все эти действия указывают на подготовку усиления атакующих действий оккупантов в Донецкой области на следующей неделе.

Напомним, 17 января Петр Андрющенко рассказал, что российские военные изменили направление перемещения военной техники в Мариуполе Донецкой области. Враг двигался в сторону Волновахи.

В тот же день стало известно, что после ударов ВСУ по Мариуполю, оккупанты изменили место размещения военной техники.