Проиграл ЗРК Patriot: российский самолет А-50 участвовал в параде в Москве, — СМИ

По предварительным данным, профессиональный экипаж самолета ДРЛО, который также участвовал в параде к 75-летию победы во Второй мировой войне, считается "пропавшим без вести".

Потерянный россиянами самолет А-50 ранее мог участвовать в параде на 9 мая. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Досье шпиона".

Самолет, информация об уничтожении которого появилась 14 января и была подтверждена официальным заявлением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вероятно, участвовал в так называемом параде победы в Москве.

Об этом написали в источнике после ознакомления с различными данными, связанными с этим воздушным судном.

"Если это правда, то Кремль получил мощную пощечину, ведь над Красной площадью больше не пролетит А-50, которым так хвастались оккупанты", — говорится в сообщении.

Также российский паблик опубликовал перечень летчиков, которые могли находиться на борту А-50У, сбитого над Азовским морем. И это расследователями канала подается как доказательство того, что самолет А-50 участвовал в параде к 75-летию победы во Второй мировой войне — в 2020 году.

В списке значится командир самолета А-50У Вячеслав Левченко, а также еще пять членов экипажа.

Канал "Досье шпиона" отмечает, что военных считают "пропавшими без вести". Более того, сам список не является полным.

Отмечается, что в городе Иваново, где и расположен аэродром, который был местом базирования самолета А-50У, тоже ознакомились с этим списком. Его перепечатали и распространили местные паблики.

В 2020 году местные СМИ сообщали, что самолет под командованием Левченко участвовал в параде, а в экипаж А-50У входили 5 членов летного состава и 10 операторов "второй кабины".

Собственно, Вячеслава Левченко вспоминает и диктор, комментировавший пролет А-50У над Красной площадью.

Интересно, что автор "Досье шпиона" отметил, что А-50У "познакомился с Азовским морем" благодаря ЗРК Patriot. В то же время "уткой" назвал версию о якобы ошибке российской системы ПВО. Говорит, что она направлена на российских летчиков.

Сбитие А-50: версии поражения

Напомним, как именно уничтожили А-50. Существует несколько версий. Предполагают, что самолеты могли быть атакованы огнем российской ПВО, защищающей Керченский мост. Однако генерал Валерий Залужный называет это "спецоперацией в Приазовье".

Если оба самолета были поражены украинскими силами, то остается загадкой, каким образом это произошло. Судя по заявлениям Юрия Игната, главной целью был А-50, и Ил-22М оказался в зоне поражения, возможно, из-за специфики их маршрутов или действий.

Ил-22, как сообщали СМИ, осуществлял дежурство в районе Стрелецкого и планировал выполнить посадку в Анапе после вероятного поражения. Пилот этого самолета запросил эвакуацию и вызвал "скорую" и пожарную машину. Расстояние от Стрелкового и Кирилловки до линии фронта составляет около 150 километров.

Другие предположения включают возможное использование истребителей с авиационными ракетами, но у ВСУ нет таких ракетных систем для МиГ-29 и Су-27, а Украина не получила американских F-16. Фотографии поврежденного Ил-22М указывают на вероятное поражение зенитной ракетой наземного комплекса, а не авиационной ракетой.