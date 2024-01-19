Восстановить баланс сил: Пакистан объявил о наличии в ВВС гиперзвукового оружия (видео)

Эксперты предположили, что речь может идти не о новой ракете, а о противокорабельной CM-400AKG, которую страна приобрела пять лет назад для своих истребителей JF-17 Thunder.

Военно-воздушные силы Пакистана заявили о существовании гиперзвуковой ракеты. По словам маршала авиации Захира Ахмеда Бабера Сидху, оружие является частью более масштабных усилий по модернизации "для противодействия развивающимся угрозам". Об этом сообщили 18 января обозреватели Defence News.

Наличие гиперзвукового оружия позволит Пакистану создать "мощную силу и восстановить баланс сил в регионе", отметил военачальник. Кроме того, Пакистан намерен модернизировать истребитель J-10C, беспилотные аппарат, системы РЭБ и ПВО, а также высокомобильные системы противовоздушной обороны.

Между тем пакистанские военные отказались предоставить дополнительную информацию по гиперзвуковым ракетам, которую запросили журналисты Defence News.

О какой ракете может идти речь

Обозреватели пишут, что Китай, который является основным поставщиком вооружения, еще в 2022 году представил свою гиперзвуковую ракету YJ-21E воздушного базирования на авиасалоне в Чжухае. Однако ракета предназначена для бомбардировщика H-6K Badger, которого нет в арсенале ВВС Пакистана.

Военный аналитик центра Международного института стратегических исследований Тимоти Райт полагает, что так называемая "гиперзвуковая" ракета Пакистана скорее всего, не новое оружие, а CM-400AKG, которую страна приобрела пять лет назад для своих истребителей JF-17 Thunder. Причем соответствующий видеоролик с изображением ракеты CM-400AKG есть в открытом доступе.

"По словам производителя ракеты китайской корпорации Aviation Industry Corporation of China, ракета CM-400AKG может двигаться на гиперзвуковых скоростях, то есть свыше 5 Махов. Однако независимой оценки этого утверждения не было. Возможно, ракета является сверхзвуковой, достигающей скорости от 3 до 4,9 Маха", — подчеркнул Райт.

Ранее сообщалось, что Пакистан недавно объявил о планах закупить у Китая стелс-истребителей FC-31. Как заявил маршал авиации Пакистана Захир Ахмед Бабер Сидху, самолеты поступят на вооружение в ближайшем будущем.