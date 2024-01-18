Смешались Иран, Пакистан, Китай, Филиппины... Как разобраться, кто в мире с кем дружит

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Сложность мира на примере Ирана и Пакистана.

Иран атаковал территорию Пакистана. Атаковал (по собственной позиции) суннитскую группировку "Джейш аль-Адль", которая "защищает интересы суннитов-белуджей против дискриминации со стороны персов-шиитов". Которая до того взяла на себя ответственность за убийство 11 полицейских в провинции Систан и Белуджистан.

Этот инцидент — отличный повод объяснить, почему черно-белая картина мира не работает. И почему "офис простой аналитики и быстрых выводов" не работает.

Иран и Пакистан в теории — два важных партнера Китая. Пакистан, как и Китай, — враг Индии. Но Иран и Пакистан — антагонисты, имеющие общие проблемы с сепаратистами.

Китай постоянно подбрасывает Пакистану денег, чтобы пакистанская армия раздражала Индию и не давала Индии сосредоточиться на противостоянии попыткам Китая установить морское доминирование в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане. Иран — партнер Китая, потому что Китай довольно условно придерживается санкций и продолжает покупать иранскую нефть.

В то же самое время Индия сотрудничает с Ираном. И против Пакистана. И потому что почему бы и нет? Индия даже планировала построить совместно с ним порты и дорогу к Каспию, чтобы получить маршрут торговли с Россией и Европой. Через Иран. Сейчас, когда конъюнктура изменилась, при поддержке США планируется создание маршрута ОАЭ — Саудовская Аравия — Израиль — Средиземное море.

Одновременно с тем Индия из-за того, что Китай и Пакистан давят на её границы и не дают в нужной мере профинансировать морскую программу, партнёрствует с Австралией, Японией и США с тем, чтобы обеспечить свои и их интересы в Индийском океане. Где сама Индия контролирует Андаманские острова, блокирующие (при необходимости) выход из Малаккского пролива, через который идет 60% китайской внешней торговли.

Да, Китаю нужен контроль над Индийским океаном не "просто", а чтобы и сдерживать Индию, и обеспечивать безопасность для своей торговли и — особенно — поставкам нефти из Западной Азии и Африки. В то же время Китай, который критически зависит от поставок нефти с Ближнего Востока, пытается помирить Иран и Саудовскую Аравию или хотя бы нормализовать их отношения настолько, чтобы поставкам нефти ничто не угрожало.

А США же не сдают до конца свои интересы в Пакистане, который является важным партнёром для контроля всего региона. Причем в самом Пакистане есть сильные сепаратистские и фундаменталистские настроения в отдельных регионах. И некоторые эти движения — трансграничные. Например, борьба белуджей за независимость Белуджистана, которая продолжается с разной степенью эскалации почти 80 лет. Белуджистан разделен между Ираном, Пакистаном и Афганистаном. С него мы и начали. Различные группировки белуджей воюют со всеми правительствами.

Совместные учения Китая и Пакистана Фото: Открытые источники

А Саудовская Аравия и Иран находятся в состоянии постоянного идеологического, политического, экономического и гибридно-военного противостояния. Шииты-фундаменталисты и сунниты-ваххабиты. Это вам не какая-то поверхностная вражда национальных государств.

Одновременно для Индии и Китая, которые жестко конкурируют на многих фронтах, важно сохранение потока ресурсов из России. Потому что она диверсифицирует зависимость от Ближнего Востока и Африки. А учитывая уязвимость России сейчас, ресурсы оттуда стоят дешевле.

Но при этом Индия, которую многие рассматривают как новую "фабрику мира" (там и демография намного лучше, чем у Китая, а рабочая сила намного дешевле), должна держать гораздо более корректный нейтралитет в российско-украинской войне, чем Китай. Потому что для сдерживания Китая ей критически нужна поддержка больших демократий.

В то же время гиганты Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины и Вьетнам) активно скупают оружие у Индии (в том числе новейшие сверхзвуковые ракеты BrahMos, которые Индия разрабатывала совместно с СССР и затем Россией) и стран Запада. Потому что они рассматривают попытки Китая расширить зону контроля как угрозу себе.

Это я так очень поверхностно описал. Цепочкой от Ирана и Пакистана. Поэтому когда видите тексты, которые очень просто объясняют мир "коалициями" Добра и Зла, воспринимайте их критически. К сожалению, мир намного-намного сложнее. Или к счастью.

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