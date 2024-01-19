Китай сосредоточен на Газе: почему Пекин не помогает Украине остановить войну, — CNN

По мнению аналитиков, сейчас США отвлекаются на сектор Газы, ресурсы Украины более ограничены. Китай решил занять более выжидательную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что он хотел бы видеть Китай в формуле мира. Однако на швейцарском форуме Давосе встреча с представителями КНР не состоялись. Об этом сообщает CNN.

Во время форума в Давосе встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Китая Ли Цяном не состоялась. Он покинул Всемирный экономический форум без переговоров с украинским президентом и во время самого форума не поднимал вопрос Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит, что Украина хочет иметь контакты с КНР на всех уровнях.

"Китай считает, что он уже играет важную роль в продвижении к миру. Просто китайская версия мира — это не то, что хочет видеть Зеленский", — сказала Юн Сунь, директор китайской программы мозгового центра Stimson Center в Вашингтоне.

В прошлом году Си Цзиньпин впервые провел переговоры с президентом Зеленским на 14 месяц полномасштабной войны. В издании отмечают, что нынешнее поведение КНР свидетельствует о том, что они заняли выжидательную позицию. Аналитики считают, что ситуация на поле боя находится в тупике, и ни одна не подает признаков готовности отступить от собственных целей. Кроме того, привлекает внимание крупный конфликт на Ближнем Востоке.

"Теперь, когда США отвлекаются на Газу, а ресурсы, доступные Украине, более ограничены, ситуация изменилась в пользу России. У Китая еще меньше причин "продвигать справедливый мир, как это отстаивают Запад и Украина", — говорит Юн Сунь.

В МИД Китая выступили вместе с Лигой арабских государств с призывом к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня в Газе, чтобы положить конец боевым действиям. Пока непонятно, готов ли Китай присоединиться к будущему мирному саммиту, который инициирует Украина. В МИД КНР уклонились от прямого ответа на вопрос, получили ли они приглашение на саммит. Однако заявили, что Пекин сосредоточен на содействии переговорам о мире.

Напомним, 19 января в Китае тестируют модернизированный вертолет АС313А в экстремальных условиях. Он может работать на высоте 4500 метров.

17 января адмирал Джон Аквилино заявил, что КНР может в ближайшее время продемонстрировать силу на Тайване.