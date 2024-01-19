В Брянской области после атаки БПЛА продолжают тушить пожар, людей эвакуировали (видео)

По данным Московской железной дороги, к месту происшествия прибыл пожарный поезд, который должен помочь ликвидировать последствия. Очевидцы поделились, что территория частично перекрыта.

В ночь на 19 января Брянскую область атаковал неизвестный беспилотник, в результате чего пострадала нефтебаза в городе Клинцы. Спасатели до сих пор борются с огнем. Об этом сообщает российское медиа Astra.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что огонь продолжает распространяться по близлежащей территории. На мест даже прибыл пожарный поезд, чтобы справиться с последствиями огня, о чем сообщили в Московской железной дороге.

"Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд. В его составе 120 т воды и 5 т пенообразователя. На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не влияет", — говорится в сообщении.

Площадь возгорания достигает тысячи квадратных метров.

В Telegram-канале "Осторожно, новости" также поделились некоторыми подробностями про пожар. Пассажиры поезда, которые накануне прибыли в город, сообщили о том, что власти частично перекрыли территорию рядом с нефтебазой, в связи с чем они были вынуждены обходить ее по снегу.

Кроме того, на месте царит атмосфера, "будто ничего не происходит, просто пожар".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале добавил, что в Клинцах горят 4 резервуара с нефтепродуктами и над ликвидацией огня работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Пожару уже присвоили повышенный ранг сложности.

"В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе", — говорится в сообщении.

Всего с огнем по его данным борются 140 человек.

Напомним, 19 января сообщалось, что БПЛА атаковал нефтебазу в Брянской области. Губернатор региона убежден, что за атакой на нефтебазу в Клинцах стоит Украина, но средства РЭБ якобы смогли подавить воздушную цель. В СМИ написали, что это могла быть операция ГУР МО.