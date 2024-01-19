Вопрос электронных повесток еще не снят с рассмотрения, — Минобороны

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что введение функционала е-кабинета призывника — это прежде всего возможность актуализировать свои данные, которые в дальнейшем будут использовать ТЦК и СП.

Вопрос электронных повесток для военнообязанных украинцев в Верховной Раде будут рассматривать в рамках законопроекта о мобилизации. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона 19 января.

"Повестки — пока что, это вопрос, который будет рассматриваться в рамках мобилизационного закона", — отметила Черногоренко на вопрос телеведущей о том, будут ли через электронный реестр военнообязанных выписывать е-повестки.

Кроме того, заместитель министра обороны подчеркнула, что введение функционала электронного кабинета призывника — это прежде всего возможность актуализировать свои данные.

"Будет предоставлен период для того, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные и дальше уже ТЦК и СП в своей работе будут использовать эти данные", — рассказала Черногоренко.

Также она отметила, что верификацию в реестре "Оберег" уже приведено, все бумажные данные трансформировали в цифровые. Сейчас происходит улучшение работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Устранили дубли на актуальную информацию, которая имелась в реестре и сейчас улучшаем работу ТЦК и СП, для того, чтобы не было дополнительных лишних отправлений повесток, для того, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанных о необходимости прибыть в ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что новая электронная система, которую планируют внедрить во время цифровизации армии, должна будет усовершенствовать ведение воинского учета. Отдельно в Министерстве обороны добавили, что нововведения должны будут значительно улучшить взаимодействия между имеющимися реестрами.

16 января сообщалось, что нардеп назвал опасность цифровизации реестра военнообязанных. Если бы хранение данных происходило на зарубежных серверах, как считает народный депутат Роман Костенко, то это повлияло бы на систему боевого управления во время войны.