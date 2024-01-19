"Без лишних справок": в Минобороны рассказали, как будет работать электронная система учета

По словам замминистра Екатерины Черногоренко, военнослужащим станет в разы проще получать статус участника боевых действий. Услуга будет предоставляться максимально быстро.

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Новая электронная система, которую планируют внедрить в ходе цифровизации армии, должна будет усовершенствовать ведение воинского учета. Об этом заявила заместительница министра оборона Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона 19 января.

По ее словам, речь идет про законопроект №10062 о цифровизации армии. Реестр будет расположен на территории Украины, а не в облаке стран-членов НАТО.

"Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет находиться на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, уже получил комплексную систему защиты информации", — заявила Екатерина Черногоренко.

Отдельно в Министерстве обороны добавили, что нововведения должны будут значительно улучшить взаимодействия между существующими реестрами. Кроме того, перечень сведения в реестре военнообязанных, резервистах и призывниках "Оберег" будет расширен.

Соответственно, продолжает Екатерина Черногоренко, можно будет наполнять реестр информацией по более простой процедуре, которая позволяет избежать бюрократии, справок и ксерокопий. Гражданам не придется нести огромное количество документов, а сотрудники ведомства будут получать данные в режиме реального времени.

Также вскоре должен появиться электронный кабинет военнообязанного.

"Он будет создан. Граждане смогут вносить изменения прямо в своем электронном кабинете по поводу своих данных. Из любой удобной точки для них смогут уточнять все данные, которые нужно", — говорит замминистра.

Помимо всего вышеперечисленного граждане смогут подать заявку на получение статуса участника боевых действий онлайн. Минобороны стремится к тому, чтобы эта услуга предоставлялась максимально быстро и была клиентоориентирована.

"Мы сможем после вступления закона в силу все сведения о получении такого статуса обрабатывать онлайн без лишних бумажных справок", — подытожила Екатерина Черногоренко.

Напомним, 16 января сообщалось, что нардеп назвал опасность цифровизации реестра военнообязанных. Если бы хранение данных происходило на зарубежных серверах, как считает народный депутат Роман Костенко, то это повлияло бы на систему боевого управления во время войны.