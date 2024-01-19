"Без зайвих довідок": у Міноборони розповіли, як працюватиме електронна система обліку

За словами заступниці міністра Катерини Чорногоренко, військовослужбовцям стане в рази простіше отримувати статус учасника бойових дій. Послугу надаватимуть максимально швидко.

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Нова електронна система, яку планують впровадити під час цифровізації армії, повинна буде вдосконалити ведення військового обліку. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону 19 січня.

За її словами, йдеться про законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Реєстр буде розташований на території України, а не в хмарному сховищi країн-членів НАТО.

"Це важливо зазначити і сказати, що цей реєстр буде знаходитися на території України. Він уже розгорнутий, уже працює, уже отримав комплексну систему захисту інформації", — заявила Катерина Чорногоренко.

Окремо в Міністерстві оборони додали, що нововведення повинні будуть значно поліпшити взаємодії між наявними реєстрами. Крім того, перелік відомостей у реєстрі військовозобов'язаних, резервістів та призовників "Оберіг" буде розширено.

Відповідно, продовжує Катерина Чорногоренко, можна буде наповнювати реєстр інформацією за простішою процедурою, яка дає змогу уникнути бюрократії, довідок і ксерокопій. Громадянам не доведеться нести величезну кількість документів, а співробітники відомства отримуватимуть дані в режимі реального часу.

Також незабаром має з'явитися електронний кабінет військовозобов'язаного.

"Він буде створений. Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті щодо своїх даних. З будь-якої зручної точки для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно", — каже заступниця міністра.

Крім усього перерахованого вище громадяни зможуть подати заявку на отримання статусу учасника бойових дій онлайн. Міноборони прагне до того, щоб ця послуга надавалася максимально швидко і була клієнтоорієнтованою.

"Ми зможемо після набрання законом чинності всі відомості про отримання такого статусу обробляти онлайн без зайвих паперових довідок", — підсумувала Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо, 16 січня повідомлялося, що нардеп назвав небезпеку цифровізації реєстру військовозобов'язаних. Якби зберігання даних відбувалося на закордонних серверах, як вважає народний депутат Роман Костенко, то це вплинуло б на систему бойового управління під час війни.