Новые бомбы Yasin на старых самолетах: в Иране решили "воскресить" Су-22 (видео)

ВВС Ирана имеют в арсенале 30 самолетов Су-22. Эксперты отмечают, что несмотря на все попытки модернизировать устаревшие машины, они вряд ли могут конкурировать с современными образцами.

ВВС Исламской Республики Иран (IRIAF) собираются "омолодить" свои давно забытые штурмовики Су-22, модернизируя их для новых систем вооружения. Изменения включают в себя интеграцию авиабомб Yasin с радиусом действия до 40 км, а также баллистических ракет Arman. Об этом сообщают иранские СМИ, публикуя соответствующее видео.

По некоторым данным, планирующие авиабомбы Yasin массой 320 кг имеет радиус действия от 40 км до 60 км в зависимости носителя и высоты запуска. Бомбы имею боеголовку в 215 кг и могут быть применены в любых погодных условиях, при этом высота сброса достигает свыше 8 км.

Ракета Arman впервые она была представлена публике в 2023 году на аэрокосмической выставке, организованной Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Считается, что она является продолжением твердотопливной баллистической ракеты малой дальности Ababil, причем иранские оружейники ставили перед собой цель создания аналога российской ракеты "Кинжал".

Иранская планирующая бомба Yasin

Модернизация забытых Су-22

Что касается ветеранов Су-22, то это экспортный вариант советского древнего самолета Су-17, который продолжает летать во многих странах мира, благодаря широкому экспорту среди стран Восточного блока, имевших дружественные связи с СССР.

Иран получил 40 единиц из которых в 1991 году. Однако в течение нескольких лет они оставались неработоспособными, пока в 2013 году Иран не приступил к комплексной программе капитального ремонта.

Советский истребитель Су-17

Обозреватели Bulgarian Military пишут, что в настоящее время Иран может похвастаться 30 боевыми Су-22, которые прошли модернизацию. В результате старые самолеты якобы получили современные возможности, включая "умную" бомбовую установку, боеприпасы точного наведения, передачу данных с БПЛА и технологию применения крылатых ракет с дальностью полета около 1500 км.

Эксперты отмечают, что самолеты могут выполнять задачи на малых высотах и имеет для этого до 10 креплений вооружения класса "воздух-земля" и "воздух-воздух". Между тем отмечается, что несмотря на все манипуляции со старыми самолетами они вряд ли смогут составить конкуренцию современным машинам, которые превосходят Су-22, в том числе, по части наступательного вооружения и авионики.

Однако для КСИР они представляют ценность не столько как истребители-бомбардировщики, сколько как узлы передачи информации. Способность объединяться с БПЛА и передавать информацию они могут оказаться полезными в случае конфликта — пока их не собьют.

Напомним, в начале января во Вьетнаме разбился во время обычного тренировочного полета истребитель Су-22М4 ВВС страны. В результате падения передняя и задняя часть самолета разлетелись на расстояние около 200 метров, но обошлось без жертв, — только один местный житель получил ранения.