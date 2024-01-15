Во Вьетнаме разбился армейский Су-22М: в чем причина аварии (фото)
Во время учебного полета летчик потерял управление, но сумел отвести падающую машину от жилых домов и после катапультироваться.
Истребитель Су-22М4 ВВС Вьетнама разбился во время обычного тренировочного полета в провинции Куангнам. Авария произошла, когда летчик потерял контроль над самолетом, и он упал на улицах города Джиен-Бан. Об этом 12 января сообщили в Defence Post.
По информации журналистов, летчик сумел отвести падающую машину от жилых кварталов и успешно катапультироваться. Однако в результате падения передняя и задняя часть самолета разлетелись на расстояние около 200 метров.
По предварительным данным, обошлось без жертв, но обломки ранили одного мужчину и повредили частную собственность местных жителей. Также сообщается, что власти города решили компенсировать нанесенный ущерб населению, выплатив пострадавшим до четырех миллионов вьетнамских донгов (163 долларов США).
Позже была установлена причина крушения Су-22 — катастрофа произошла из-за технической неисправности самолета.
Это не первая авария с участием Су-22, так как в конце января 2023 года, катастрофу потерпел аналогичный самолет ВВС Вьетнама. Тогда летчику выжить не удалось.
По некоторым данным, всего на вооружении вьетнамски ВВС находится около двух десятков Су-22М4 – это экспортная версия советского Су-17М4, снаряженного разведывательной аппаратурой.
Согласно данным из открытых источников, парк боевой авиации Вьетнама в основном состоит из старой советской и российской техники — в основном это МиГ-21 различных модификаций (около 144 единиц). На вооружении также состоят 12 самолетов Су-27 и 35 единиц Су-30МК2.Важно
Напомним, в России построят новый учебно-тренировочный самолет МиГ-УТС, который должен заменить устаревший L-39 и дополнить более новые машины Як-130. По мнению экспертов, намерения создать новый самолет иллюстрирует "драматическую ситуацию, в которой оказались ВКС РФ".