Во Вьетнаме разбился армейский Су-22М: в чем причина аварии (фото)

Во время учебного полета летчик потерял управление, но сумел отвести падающую машину от жилых домов и после катапультироваться.

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Истребитель Су-22М4 ВВС Вьетнама разбился во время обычного тренировочного полета в провинции Куангнам. Авария произошла, когда летчик потерял контроль над самолетом, и он упал на улицах города Джиен-Бан. Об этом 12 января сообщили в Defence Post.

По информации журналистов, летчик сумел отвести падающую машину от жилых кварталов и успешно катапультироваться. Однако в результате падения передняя и задняя часть самолета разлетелись на расстояние около 200 метров.

По предварительным данным, обошлось без жертв, но обломки ранили одного мужчину и повредили частную собственность местных жителей. Также сообщается, что власти города решили компенсировать нанесенный ущерб населению, выплатив пострадавшим до четырех миллионов вьетнамских донгов (163 долларов США).

Летчику Су-22 удалось катапультироваться

Позже была установлена причина крушения Су-22 — катастрофа произошла из-за технической неисправности самолета.

Это не первая авария с участием Су-22, так как в конце января 2023 года, катастрофу потерпел аналогичный самолет ВВС Вьетнама. Тогда летчику выжить не удалось.

По некоторым данным, всего на вооружении вьетнамски ВВС находится около двух десятков Су-22М4 – это экспортная версия советского Су-17М4, снаряженного разведывательной аппаратурой.

Хвост разбившегося Су-22 вьетнамских ВВС

Согласно данным из открытых источников, парк боевой авиации Вьетнама в основном состоит из старой советской и российской техники — в основном это МиГ-21 различных модификаций (около 144 единиц). На вооружении также состоят 12 самолетов Су-27 и 35 единиц Су-30МК2.

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Напомним, в России построят новый учебно-тренировочный самолет МиГ-УТС, который должен заменить устаревший L-39 и дополнить более новые машины Як-130. По мнению экспертов, намерения создать новый самолет иллюстрирует "драматическую ситуацию, в которой оказались ВКС РФ".