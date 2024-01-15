У В'єтнамі розбився армійський Су-22М: у чому причина аварії (фото)

Під час навчального польоту льотчик втратив керування, але зумів відвести машину, що падала, від житлових будинків і після катапультуватися.

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Винищувач Су-22М4 ВПС В'єтнаму розбився під час звичайного тренувального польоту в провінції Куангнам. Аварія сталася, коли льотчик втратив контроль над літаком, і він упав на вулицях міста Джієн-Бан. Про це 12 січня повідомили в Defence Post.

За інформацією журналістів, льотчик зумів відвести падаючу машину від житлових кварталів і успішно катапультуватися. Однак унаслідок падіння передня і задня частина літака розлетілися на відстань близько 200 метрів.

За попередніми даними, обійшлося без жертв, але уламки поранили одного чоловіка і пошкодили приватну власність місцевих жителів. Також повідомляється, що влада міста вирішила компенсувати завдані збитки населенню, виплативши постраждалим до чотирьох мільйонів в'єтнамських донгів (163 доларів США).

Льотчику Су-22 вдалося катапультуватися

Пізніше було встановлено причину катастрофи Су-22 — катастрофа сталася через технічну несправність літака.

Це не перша аварія за участю Су-22, оскільки наприкінці січня 2023 року катастрофи зазнав аналогічний літак ВПС В'єтнаму. Тоді льотчику вижити не вдалося.

За деякими даними, загалом на озброєнні в'єтнамських ВПС перебуває близько двох десятків Су-22М4 — це експортна версія радянського Су-17М4, спорядженого розвідувальною апаратурою.

Хвіст розбитого Су-22 в'єтнамських ВПС

Згідно з даними з відкритих джерел, парк бойової авіації В'єтнаму здебільшого складається зі старої радянської та російської техніки — в основному це МіГ-21 різних модифікацій (близько 144 одиниць). На озброєнні також перебувають 12 літаків Су-27 і 35 одиниць Су-30МК2.

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Нагадаємо, в Росії побудують новий навчально-тренувальний літак МіГ-УТС, який має замінити застарілий L-39 і доповнити новіші машини Як-130. На думку експертів, наміри створити новий літак ілюструє "драматичну ситуацію, в якій опинилися ПКС РФ".