"Лучшая сделка в мире": Кулеба призвал Запад дать Украине деньги и оружие (видео)

Дипломат назвал предложение о поставках необходимых ресурсов "лучшей сделкой в мире", ведь другие государства не жертвуют своими солдатами для уничтожения РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул, что война с Россией завершится, если Украина будет иметь необходимые ресурсы. Об этом он сообщил в программе Bloomberg Surveillance на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе в Швейцарии.

По его словам, нашему государству нужны деньги и оружие. Он назвал это лучшей сделкой в мире, ведь другие страны не жертвуют своими солдатами.

"Мы предлагаем вам лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, даете нам оружие и деньги, а мы закончим работу", — призвал Кулеба западных партнеров.

Дипломат также добавил, что Украина "не украла никаких денег у американских плательщиков". По его словам, серьезная часть помощи Киеву от США остается в Америке.

Соглашение по границе США и помощь Украине

Сенат работает над иммиграционным соглашением, которое ограничит возможность мигрантов из других стран просить убежища в США. Его могут принять в обмен на новую военную помощь для Украины, а также Израиля. Издание The Wall Street Journal отмечает, что такой договор имеет все шансы быть одобренным, хотя республиканцы выдвигают достаточно непростые условия.

Президент США Джо Байден, как сообщили журналисты, готов вести переговоры с республиканцами и пойти на уступки. Это связано не только с обеспечением помощи Украине, но с критикой среди американских граждан, которые не одобряют его нынешнюю миграционную политику и призывают ее ужесточить.

Напомним, 18 января Дмитрий Кулеба заявил, что обход санкций против России вредит Западу. По его словам, западные страны заплатят своей репутацией после того, как РФ запускают ракеты с их компонентами, полученными в обход санкций.