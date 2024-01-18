Не только оружие: Кулеба назвал 2 вещи, которые необходимы Украине сегодня

По словам украинского дипломата, Россия должна заплатить за ущерб, который нанесла Украине за время войны. Соответственно, союзники должны принять решение по замороженным активам.

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Украина по состоянию на сегодня нуждается в двух важных вещах, которые может получить от международных партнеров. Речь не только про вооружение. Об этом заявил министр внутренних дел Дмитрий Кулеба во время форума в Давосе, передает The Guardian.

По его словам, в первую очередь речь идет о противовоздушной обороне, в которую входят самолеты, ракеты, перехватчики, радиоэлектроника и так далее. Это поможет Украине защитить свое небо и вытеснить оттуда Российскую Федерацию. Если это произойдет, сообщают в материале, тогда Киев окажется в более выгодном положении.

Также странам-союзникам необходимо наладить более тесное сотрудничество между своими предприятиями. Тогда решится еще один важный вопрос, который касается стабильности поставок вооружения.

Вторая вещь, в которой сегодня нуждается Украину — использование замороженных активов Российской Федерации. Глава МИД убежден, что Кремль должен заплатить за тот ущерб, который он нанес Украине. Он не верит в то, что существуют юридические ограничения в рамках финансовых правил, которые не позволяют их использовать, поэтому аргументов в том, чтобы отказать Украине нет.

Только те активы, которые находятся в Великобритании, Люксембурге и Швейцарии позволили бы Украине восстановить всю свою инфраструктуру, включая аэропорты, мосты и дороги.

"Если также взять 180 миллиардов евро российских активов, замороженных в системе Euroclear в Бельгии, то это позволило бы финансировать более широкие усилия по восстановлению и ремонту больниц и школ", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 января сообщалось, что Дмитрий Кулеба назвал крайний срок помощи Украине от США. По его словам, в Конгрессе до сих пор продолжаются дискуссии по безопасности американских границ, что замедляет процесс передачи финансовой помощи Украине.