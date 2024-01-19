В ЕС создали документ с гарантиями безопасности для Украины, которые обсудят на Евросовете, — СМИ

Нормы, как пояснил чиновник ЕС, включают не только обеспечение военной безопасности, а касаются и переговоров о членстве в ЕС.

Европейский Союз договорился о пакете гарантий безопасности для Украины, а конкретные предложения будут наработаны 22 января. Об этом сообщил "24 Канал".

Эти аспекты, как говорится в сообщении, могут обсудить европейские лидеры во время следующего заседания Евросовета. Высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности отметил, что Евросоюз также намерен ввести новый пакет санкций к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

В документе, который разработала Еврокомиссия, есть предложения по гарантиям безопасности. Они могут быть приняты во внимание в будущем. Эти нормы, как пояснил собеседник издания, включают не только обеспечение военной безопасности, а касаются и переговоров о членстве в ЕС. В следующий понедельник, когда состоится Совет министров иностранных дел, участники обсудят документ на повестке дня.

"Мы надеемся, что будем иметь что-то более конкретное до Европейского Совета, — сказал дипломат во время неформального общения.

Евросоюз планирует объявить, как пояснил анонимный собеседник, новый пакет санкций против России. Это произойдет на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Детали новых санкций пока неизвестны, но в Брюсселе говорят только об обновлении списка санкций против физических и юридических лиц.

Гарантии безопасности для Украины

Накануне Вильнюсского саммита НАТО, аналитики и политики отметили, что США и страны Альянса, в частности, Великобритания, Франция, Германия, рассматривают альтернативу на период поиска политического решения о вступлении — предоставление Украине гарантий безопасности, которые имеет Израиль. Президент Владимир Зеленский привез заверения, что Украина будет иметь гарантии безопасности, согласованные с государствами "Группы семи". Совместное заявление опубликовало британское правительство, указав на обязательства стран G7 продолжить предоставление "помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море".

Владимиром Зеленским 8 января 2024 года были определены участники делегации для международных переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Изменения в состав делегации, которые будут участвовать в переговорах, будут вноситься по согласованию с Министерством иностранных дел Украины.

Напомним, 2 ноября Кипр присоединился к переговорам о гарантиях безопасности для Киева. По словам Зеленского, поддержка еще одного государства будет способствовать укреплению европейской безопасности.