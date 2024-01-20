В Финляндии могут приостановить производство боеприпасов для Украины из-за забастовок, — СМИ

Гендиректор оборонной компании Nammo заявил, что забастовки запланированы на 1 и 2 февраля. Протесты рабочих больше всего повлияют на производство пороха, которого и так не хватает в мире.

В Финляндии могут приостановить производство боеприпасов для Украины из-за забастовок рабочих оборонной промышленности. Об этом сообщает издание Yle.

По словам журналистов, акции пройдут на четырех заводах компании Nammo по производству боеприпасов и пороха и продлятся два дня. Как рассказал генеральный директор компании Раймо Хеласмяки, забастовки запланированы на 1 и 2 февраля.

Отмечается, что забастовка больше всего повлияет на производство пороха. Именно пороха в мире сейчас очень не хватает.

"Остановка и выход на проектную мощность завода по производству нитроцеллюлозы в Вихтавуори, производящего порох, займет более двух дней", — заявил Хеласмяки.

Он также отметил, что заводы хоть и не производят боеприпасы для Украины напрямую, однако их покупают Силы обороны, а уже затем снаряды экспортируются. По его словам, протесты окажут влияние на поставки боеприпасов для ВСУ.

Однако, в Минобороны Финляндии придерживаются противоположного мнения. Там заявили, что забастовка не повлияет на количество и качество материалов, переданных Украине.

Напомним, что 13 января СМИ сообщали, что кассетные боеприпасы от США потеряли эффективность для ВСУ. Украинская армия на линии фронта ощущает "снарядный голод", в то время как ВС РФ продолжают наступать и строить укрепления, которые трудно поразить артиллеристам.

Также 17 января Германия объявила о новом пакете помощи Украине. В список военной поддержки от партнеров вошли боеприпасы для танков Leopard 1, терминалы связи SatCom и 30 боевых машин пехоты Marder.