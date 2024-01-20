Новое наступление на Киев: почему не надо паниковать из-за статьи Financial Times, — ЦСК

Центр стратегических коммуникаций сообщил, что ничего нового из статьи украинцы не узнали. Кремль не отказался от цели захватить всю Украину.

Издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится о планах России на новое большое наступление. В Центре стратегических коммуникаций заявили, что паниковать из-за таких материалов не стоит.

В ЦСК отметили, что журналисты FT заявили о планах Кремля на крупномасштабное наступление в Украине уже этим летом. Так, Россия хочет захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, ВС РФ могут готовиться к новой попытке захвата Харькова или Киева.

"Звучит, конечно, страшно и отдает паническими настроениями. Но, по сути, ничего нового журналисты не сказали. Очевидно, что Путин не отказался от идеи захватить всю Украину и продолжает бросать весь имеющийся ресурс на фронт", — отметили в ЦСК.

Однако в Центре отметили, что планы Кремля не сбудутся, ведь Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону. Более того, столица Киев – надежно защищена.

В ЦСК заявили, что российские оккупанты не смогли дойти до Киева в начале 2022-го, когда украинская армия была слабее и менее вооружена, поэтому сейчас им это не удастся и подавно.

"Вместо того чтобы паниковать и накручиваться, помогайте Силам обороны: донатьте, волонтерьте, распространяйте важную и проверенную информацию", — отметили в Центре.

Статья FT о большом наступлении РФ: что известно

Financial Times со ссылкой на представителей украинских силовых структур сообщило, что РФ может планировать новое крупномасштабное наступление на Украину уже этим летом. По данным анонимных источников, целью россиян будет полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, собеседники издания не исключают, что россияне могут еще раз попытаться оккупировать Харьков или Киев.

Журналисты также подчеркнули, что конечная цель Путина — завоевать Украину и подчинить ее народ. Она остается неизменной. Как отмечают авторы статьи, в последние месяцы Россия получила помощь от КНДР в виде артиллерийских снарядов и ракет, а также нарастила производства оружия и боеприпасов, в частности благодаря китайским чипам.

На статью отреагировал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Он заявил, что действительно есть высокий риск, что армия России возобновит попытку наступления, в частности, на Киев. Он призвал украинцев сделать выводы и начать подготовку и тренировки.