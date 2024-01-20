Наступательные операции по всему фронту: как будет воевать РФ в ближайшем будущем, — ISW

По словам аналитиков, темпы наступательных операций ВС РФ и продолжающаяся "криптомобилизация" позволяют Кремлю проводить регулярные ротации на оперативном уровне.

Российские войска будут проводить малые и большие наступательные операции по всей линии фронта, чтобы истощить резервы Сил обороны Украины. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 19 января говорится, что пресс-секретарь командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что, хотя украинские силы уничтожают российские танки и бронетехнику в больших количествах, у РФ куда больше ресурсов в резерве.

Также военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска недавно "перешли в наступление" на определенных участках фронта.

В ISW подсчитали, что российские силы могут активизировать усилия по захвату Купянска в Харьковской области в ближайшие недели.

По словам аналитиков, оборонительные операции не обязательно предоставляют Украине больше возможностей для накопления резервов. ВС РФ и ВСУ часто используют одно и то же вооружение и технику для ведения как оборонительных, так и наступательных операций.

"Наступательные операции требовали больше материальных средств и живой силы, чем оборонительные операции на Украине, как и в большинстве войн, но и российские, и украинские силы регулярно несли значительные потери и в обороне", — отметили аналитики.

В ISW заявили, что темпы наступательных операций ВС РФ и продолжающаяся "криптомобилизация" позволяют Кремлю проводить регулярные ротации на оперативном уровне. Однако накопить большие резервы РФ вред ли сможет.

"Российские войска недавно израсходовали значительное количество техники в ходе неудачных наступательных операций на востоке Украины и в настоящее время потребляют артиллерийские боеприпасы гораздо быстрее, чем может произвести постепенно мобилизуемая оборонно-промышленная база России", — сказано в отчете.

Напомним, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина с прошлого года находится в обороне с некоторыми активными действиями, учитывая то, что линия фронта тянется на 1000 километров. Он также сказал, что оборону, которую построила РФ на Запорожском направлении, ВСУ не могут преодолеть, потому что там все сделано серьезно, с правильными подходами.