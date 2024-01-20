Массовый налет дронов: ВС РФ атаковали Украину несколькими группами БПЛА (карта)

Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Вечером 19 января российские войска атаковали Украину дронами. Так, оккупанты запустили несколько групп БПЛА. Впервые об атаке сообщили в ВСУ в 20:29.

Сперва опасность объявили для Херсонской и Николаевской областей. Позже вторая группа дронов зашла в Николаевскую область, а позже — еще одна.

"Вторая группа ударных БПЛА из Николаевской области движется по Одесской области, направление северо-западное!" — отметили в Воздушных силах ВСУ в 21:26.

Затем стало известно о четвертой группе российских беспилотников в Херсонской области.

В 21:57 Воздушные силы сообщили о движение дронов:

1 группа в Кировоградской области курсом на север;

2 группа в Одесской области курсом на северо-запад в направлении Винницкой области;

3 и 4 группы в Николаевской области курс северо-западный;

5 группа двигается с юга в Херсонской области в направлении Николаевской области.

В 22:27 угроза была объявлена для Черкасской области. В 23:21 воздушную тревогу отменили для Одесской, Николаевской и Херсонской областей, однако примерно через час угроза была объявлена для Киевской области, а позже — для Винницкой области.

"Группа ударных БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей движется в направлении Житомира!" — сказано в сообщении от 00:54 ночи 20 января.

Уже в 01:33 ночи Воздушные силы сообщили о движении дронов в сторону Хмельницкой области, а именно к Староконстантинову. Только после двух часов ночи ВСУ объявили отбой тревоги в связи с атакой дронов.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали экс-таможенника, который наводил С-300 на позиции ВСУ под Угледаром. По информации следствия, мужчина обходил местность в перерывах между обстрелами. Информацию об обнаруженных позициях украинских военных он передавал российской спецслужбе.

Кроме того, полицейский экипаж "Белые ангелы" показал, как эвакуировал мужчину из-под Донецка. Правоохранители показали, как под обстрелами вывезли раненого. Отмечается, что он со знакомым наводили порядок возле дома, когда возле них разорвались снаряды.