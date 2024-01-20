"Пугает весь Запад": дипломат назвал главного "врага" НАТО в борьбе с РФ (видео)

По словам дипломата Руслана Осипенко, война в Украине – это предтеча большой войны, в которой будут противостоять альянсы, демократии и персоналистские режимы.

Нерешительность НАТО пугает весь Запад. Ранее Альянс допускал отвоевывание захваченных территорий, однако сейчас рассматривает только отражение нападения. Об этом рассказал дипломат, эксперт по международным отношениям Руслан Осипенко "24 каналу".

"Прежде всего, главный враг НАТО – это неуверенность в реализации даже стратегии, которую они приняли. У них уже изменилась стратегия", — сказал эксперт.

По его словам, для НАТО сейчас главная стратегия – это сдерживание и отражение. Альянс не хочет допустить противника к какой-либо своей стране.

Эксперт отметил, что недавно объявленные масштабные учения НАТО означают развертывание сил и средств в соответствии с измененной концепцией. Будет проведено слаживание войск и поиск слабых мест.

"Поэтому сейчас идет процесс подготовки к войне. Надо готовиться к большой войне, что не ограничится украинско-российской войной. Это не региональная война", — сказал он.

Осипенко заявил, что война в Украине – это предтеча большой войны, в которой будут противостоять альянсы, демократии и персоналистские режимы.

Руслан Осипенко (смотреть с 7 минуты)

Ранее сообщалось, что адмирал НАТО Роб Бауэр порекомендовал европейцам готовиться к большой войне с РФ. По его словам, стоит держать дома радиоприемник на батарейках и фонарик, а также готовиться к призыву в армию.

СМИ сообщали, что Украина в 2024-м будет накапливать силы для контрнаступления в 2025 году. По мнению одного американского источника, важно не только, чтобы деньги были выделены Конгрессом США, но и чтобы они были выплачены до выборов, поскольку любые средства на 2024-й финансовый год могут быть заблокированы Трампом в случае его избрания президентом Америки.