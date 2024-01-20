"Уже на следующей неделе": Байден ожидает достижения соглашения с республиканцами по миграции

По словам американского президента, он готов действовать, но вопрос заключается в том, готовы ли к таким же действиям республиканцы. От соглашения зависит военная помощь Украине в этом году.

Президент США Джо Байден выразил ожидания, что партийцам в Сенате удастся достичь соглашения по вопросам границы с Мексикой и усиления миграционной политики. Об этом сообщает "Укринформ".

Во время выступления перед мэрами США в Белом доме президент Джо Байден сказал, что он ожидает на следующей неделе удастся достичь соглашения с республиканцами по миграционной политике и границе.

"Я думаю, что на следующей неделе мы сможем до чего-то дойти, по крайней мере в Сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет", — заявил Байден.

Он также отметил, что его команда работает с двухпартийной группой сенаторов уже несколько недель. Соглашение должно включать границу, потому что Штаты нуждаются в обновлении миграционной политики. Байден готов к действиям, но в этом контексте вопросы остаются к республиканцам и их спикеру в Палате представителей, готовы ли они действовать.

Отметим, что под изменение правительственной политики США по безопасности границ и миграционной политики подвязана помощь Украине более чем на 60 млрд долларов, Израилю и Тайваню. Сейчас Пентагон не имеет финансирования на военную помощь Силам обороны. Последний пакет был выделен в декабре 2023 года.

Напомним, 18 января СМИ писали, что встреча Байдена с конгрессменами не привела к выходу из ту пика по военной помощи Украине.

20 января Борис Джонсон заявил, что если Трамп поддержит Украину, то его возвращение может стать победой для мира.