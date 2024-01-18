Встреча Байдена с конгрессменами не привела к выходу из тупика в военной помощи Украине

Спикер-республиканец Майк Джонсон поставил ультиматум, после которого перспективы одобрения Конгрессом США просьбы главы Белого дома под сомнением.

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Президент США Джо Байден 17 января встретился с конгрессменами для обсуждения финансовой помощи Украине. Однако встреча в Белом доме мало что дала для выхода из тупика в вопросе о помощи Украине, поскольку спикер-республиканец Майк Джонсон настаивал на ужесточении мер по борьбе с иммиграцией. Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты пишут, что спикер Палаты представителей Джонсон настаивал на смене политики в отношении мигрантов, которые пересекают границы южных штатов.

"Я сказал президенту то, о чем говорил уже много месяцев, а именно, что нам необходимы перемены на границе, существенные изменения в политике. Мы должны настаивать — должны настаивать — на том, чтобы граница была главным приоритетом", — заявил Джонсон после встречи.

Последний ультиматум Джонсона, отмечают обозреватели, поставил под сомнение перспективы одобрения Конгрессом просьбы Байдена о выделении десятков миллиардов долларов на экстренную помощь в сфере безопасности, чтобы помочь Украине отразить агрессию России.

Между тем демократы завершили встречу с оптимизмом, заявив, что сделка по границе близка к завершению и открывает путь к прорыву по Украине. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл также заявил, что Сенат может проголосовать по законопроекту о расходах на национальную безопасность, сочетающему пограничные меры с военной помощью Украине и Израилю, уже на следующей неделе.

"Я думаю, что настало время принять дополнение, и я ожидаю, что оно будет представлено нам на следующей неделе", — сказал он в интервью журналистам.

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