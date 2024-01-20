С учетом предоставленного Западом оружия контрнаступление ВСУ прошло успешно, — Ермак

Руководитель Офиса президента Украины отметил, что украинские военнослужащие адаптируются к условиям на фронте и "переходят от наступления к обороне на несколько месяцев" и пока защитники "не собираются останавливаться".

С учетом предоставленных возможностей украинской армии, в частности вооружения от западных партнеров, контрнаступление ВСУ прошло успешно. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью испанской газете El Mundo.

По словам Ермака, военнослужащие адаптируются к условиям фронта и "переходят от наступления к обороне на несколько месяцев" и пока защитники "не собираются останавливаться".

"С учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло вполне успешно", — рассказал Андрей Ермак.

Кроме того, руководитель Офиса президента отметил, что у Российской Федерации есть определенное преимущество в воздухе благодаря большему количеству самолетов, тогда как в ВСУ наблюдается заметный дефицит боеприпасов и противоминной техники.

"Мы всегда благодарим наших партнеров, но я помню, как Черчилль сказал: "Дайте нам инструменты, и мы закончим работу... Война не заморожена. Мы не собираемся останавливаться, пока не выиграем и не освободим все наши территории", — уверяет Ермак.

Напомним, ранее в CNN сообщили, что американские чиновники и источники в военной разведке считают, что боевые действия в Украине будут продолжаться еще минимум два года. По их информации, весь 2024 год Украина сосредоточится на укреплении оборонной промышленности и будет готовиться к контрнаступлению в 2025 году.

Также в отчете Института изучения войны от 27 декабря сообщалось, что разрушение военными Вооруженных сил Российской Федерации дамбы Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года задержало переход Сил обороны Украины через Днепр для поддержки украинских контрнаступательных операций.