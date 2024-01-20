Воины выстояли, не устоял бетон: Залужный и Зеленский напомнили о подвиге "киборгов" (видео)

Президент Украины отметил, что защитники, которые 242 дня держали оборону Донецкого аэропорта, уже тогда могли показать миру, "на что способны украинцы".

В Украине в субботу, 20 января, чтят память защитников Донецкого аэропорта, которые держали оборону с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года от атак российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский отметил, что это была одна из самых тяжелых и принципиальных битв для украинцев.

"242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто сражается ради государства!", — говорится в сообщении главы государства.

Кроме того, почтил память погибших героев и поблагодарил каждого, "кто сражался в ДАПе" и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Он отметил, что подвиг воинов, которые "написали важную страницу в истории борьбы за нашу Независимость" продемонстрировал всему миру "отвагу, мужество и несокрушимость украинцев".

"Навеки в нашей памяти запечатлелись слова: "Киборги выстояли, не устоял бетон. Мы помним всех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Слава Героям", — подчеркнул главнокомандующий.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также обнародовал сообщение, чтобы почтить память украинских военных и добровольцев, которые участвовали в обороне Донецкого аэропорта.

"242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников", — говорится в заметке.

Напомним, еще в 2022 году бывший министр обороны Алексей Резников вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным подписали совместный указ о Дне чествования защитников Донецкого аэропорта ежегодно 20 января.