Бойцы ССО уничтожили редкую российскую РЛС "Фара": как она помогала врагу (фото, видео)

Военная техника врага была замечена благодаря беспилотнику. После точного удара РЛС была ликвидирована.

На Южном направлении бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию "Фара". Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БПАК 73-го морского центра ССО обнаружил портативную радиолокационную станцию "Фара-ПВ", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что российская РЛС была уничтожена благодаря огневому поражению ударным дроном.

В пресс-службе ССО опубликовали видео, в котором показали, как экипаж БпАК с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружил российскую РЛС "Фара", которую оккупанты спрятали на крыше двухэтажки. После прицеливания дрон нанес точный удар, в результате которого произошел взрыв, а техника перестала функционировать.

"Идем дальше..." — добавили бойцы ССО.

РЛС "Фара": что известно

РЛС "Фара" предназначена для радиолокационного наблюдения за местностью, разведки и идентификации целей. Также она может наводить на обнаруженные цели различные средства поражения, в частности пулеметы, гранатометы.

"Фара-ПВ" — это станция радиолокации ближнего обнаружения с устройством панорамного обзора. Эта РЛС предназначена для ведения круглосуточного наблюдения за людьми и техникой в труднодоступных районах и в условиях ограниченной видимости.

РЛС "Фара"

Напомним, 17 января возле Авдеевки Донецкой области украинские военные поразили редкий российский БТР-50. Во время одного из штурмов оккупантов техника была подбита.

19 января стало известно, что ССО ВСУ ликвидировали дивизион артиллерийских средств Вооруженных сил Российской Федерации за десять дней. Кроме этого, было уничтожено несколько единиц бронированной и автомобильной техники врага.