Эхо Первой мировой войны: крысы и мыши наводнили окопы украинских военных

"Мышиная эпидемия" охватила как российские, так и украинские блиндажи. Грызуны вызывают болезни и не дают военным спать по ночам.

Кроме обстрелов и атак, украинские военные на передовой подвергаются также и атаке грызунов: крыс и мышей, которые, как сообщают бойцы, распространяют болезни. Такие же, какие преследовали солдат во времена Первой мировой войны. Об этом пишет CNN.

Украинская военнослужащая с позывным "Кира" вспоминает, как прошлой осенью ее батальон подвергся "мышиной эпидемии" во время боевых действий на юге Запорожской области.

"Представьте, что вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер, или грызет кончики пальцев, или кусает вас за руку. Вы спите два или три часа, в зависимости от того, насколько вам повезет", — рассказала "Кира", признавшись, что в ее землянке, которую она делила с четырьмя солдатами жили сотни мышей.

"Это не мыши приходили к нам в гости, это мы были их гостями", — призналась военнослужащая.

Нашествие мышей частично вызвано сменой времен года и циклом спаривания мышей, но также являются показателем того, насколько война стала статичной после того, как контрнаступление Украины было в значительной степени отражено хорошо укрепленной российской обороной. В очередную суровую зиму мыши кормятся вдоль почти 1000-километровой линии фронта, распространяя болезни.

По словам "Киры" она и ее побратимы использовали все, чтобы избавиться от грызунов: использовали крысиный яд, аммиак и даже молились. У них была кошка Буся, которая помогала справляться с "мышиной эпидемией", но потом грызунов стало настолько много, что она не могла их остановить.

Видео, опубликованные в социальных сетях украинскими и российскими солдатами, показывают масштабы заражения на передовой. Мыши и крысы снуют под кроватями, в рюкзаках, электрогенераторах, карманах и наволочках. В одном видео видно, как мыши выползают из российского миномета "Нона", а в другом кот пытается поймать мышь на кресле, пока из сидения появляются еще десятки. Кот, которого безнадежно превосходят численностью, признает поражение и отступает.

Военная разведка Украины в декабре сообщила о вспышке "мышиной лихорадки" во многих российских частях в районе Купянска в Харьковской области. В отчете говорится, что болезнь передается от мышей к человеку "при вдыхании мышиных фекалий или при попадании мышиных фекалий в пищу".

По данным украинских военных, симптомы болезни включают лихорадку, сыпь, низкое кровяное давление, кровоизлияния в глаза, рвоту и, поскольку болезнь поражает почки, сильную боль в спине и проблемы с мочеиспусканием.

В результате, как сообщила военная разведка Украины, "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских солдат". В сообщении не уточнялось, пострадали ли аналогичным образом украинские войска.

Существует ряд заболеваний, связанных с проживанием рядом с грызунами, которые имеют схожие симптомы, включая туляремию, лептоспироз и хантавирус.

Отчет напомнил отчеты времен Первой мировой войны, когда гнилые кучи отходов и трупов позволяли "траншейным крысам" быстро размножаться. Крысы ведут ночной образ жизни и часто сновали по окопам, мешая солдатам спать.

Роберт Грейвс, английский поэт, принимавший участие в Первой мировой войне, вспоминал в своих мемуарах, как крысы "выходили из канала, питались многочисленными трупами и чрезвычайно размножались". Когда прибыл новый офицер, в свою первую ночь он "услышал возню, посветил фонариком на кровать и обнаружил на своем одеяле двух дерущихся крыс".

Во время Первой мировой войны популяция крыс увеличилась, когда конфликт застопорился. И есть опасения, что сейчас война РФ против Украины подействовала таким же образом.

Игорь Загороднюк, научный сотрудник Национального музея национальной истории Украины, рассказал, что нашествие мышей произошло отчасти из-за того, что пик размножения грызунов приходится на осень, но также и из-за последствий самой войны.

"Озимые культуры, посеянные осенью 2021 года, во многих местах в 2022 году не были убраны и дали обильный самосев. Мыши, которые там размножались, пережили очень теплую зиму и им было чем питаться", — сказал он, отметив, что война истребила, или рассеяла естественных хищников, позволив мышам более свободно размножаться.

Но "мышиное нашествие" – это не только болезни и прерванный сон, грызуны также портят военное и электрическое оборудование. "Кира" вспомнила, что сама она, работая связистом, часто с этим сталкивалась.

"Мыши грызли все: радиоприемники, ретрансляторы, провода. Мыши забирались в машины и танки и перегрызали электропроводку. Только в нашей землянке потери от мышей составляют один миллион гривен", — рассказала боец ВСУ.

Во время Первой мировой войны солдаты не смогли решить проблему траншейных крыс. Вместо этого они убивали крыс ради развлечения. Но поголовье грызунов не уменьшалось до конца войны.

Но Загороднюк предупредил, что Украина не должна допустить повторения того же самого.

"Борьба с ними должна быть организованной, мы не должны полагаться на солдат и добровольцев, которые не знают, как бороться с грызунами. Это не правильно. Ведь это вопрос боеспособности армии. Мы должны заботиться о наших солдатах", — резюмировал эксперт.

Впрочем, проблема грызунов поразила не только украинских военных, поголовье крыс возросло и в Великобритании. Ученые связывают это с тем, что люди стали больше работать из дома и количество пищевых отходов в мусорных баках возросло.