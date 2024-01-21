Выборы президента Украины: Зеленский назвал условие для проведения голосования (видео)

По словам президента, отложение выборов в Украине произошло автоматически, из-за военного положения.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что проголосовать и дать мандат на выборы должна Верховная Рада. В то же время во время войны закон запрещает проводить выборы президента в Украине. Об этом Зеленский сказал во время интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

По словам главы государства, Украине надо "думать", как провести президентские выборы, ведь сам президент их не отложил. Это произошло автоматически.

"Я просто не способен их провести из-за, во-первых, закона, который мне это запрещает. Он запрещает не мне проводить выборы, он запрещает в целом всем институтам это делать. Верховная Рада должна проголосовать и дать мандат на выборы, они должны поднять этот вопрос и проголосовать", — пояснил Зеленский.

О выборах говорится на 27:39 мин. беседы

Однако он отметил, что ВР не может выдать мандат на выборы из-за запрета закона.

"Они не могут нарушать закон. Ситуация в том, что выборы у нас в военное время запрещены. И если бы даже можно было это сделать, что делать с временно оккупированными территориями и как провести выборы легитимными, чтобы их признал мир, если у нас более 6 млн граждан за рубежом и они должны иметь инфраструктуру, а онлайн формата выборов у нас, к сожалению, нет", — сказал он.

Зеленский также добавил, что нужно найти решение.

"Если бы я мог это сделать завтра, я бы это сделал", — сказал он.

Напомним, в США обратили внимание на решение Украины не проводить выборы во время военного положения. Ситуацию там поняли, но заявили о необходимости сохранения сильной демократии даже в такое время. В материале "Демократия без выборов. Станет ли проведение голосования в Украине предметом спекуляций на Западе" Фокус разбирался, как это отразится на дальнейших отношениях со странами-союзницами.