Убили десятки украинцев в декабре и январе: новые детали поставок оружия из КНДР в РФ (фото)

По данным журналистов, в отчете ООН идет речь о кораблях компании ООО Оборонлогистика, связанной с Минобороны РФ, которая участвует в оккупации Крыма с 2014 года. Сами же поставки показывают, "в каком отчаянном положении оказалась РФ после неудавшегося вторжения".

Великобритания предоставила экспертам ООН спутниковые снимки грузовых перевозок из Северной Кореи в РФ. После прошлогодней встречи председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным руководство КНДР, предположительно, поставило Кремлю баллистические ракеты и сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает The Guardian.

В неопубликованном отчете британской военной разведки, который оказался в распоряжении журналистов, показаны изображения трех российских кораблей — "Майя", "Ангара" и Мария", — загружающих контейнеры в северокорейском порту Наджин. Снимки были сделаны в период с сентября по декабрь.

Корабли "Майя", "Мария", "Ангара", поставляющие оружие из КНДР

Группа экспертов ООН изучит снимки, а отчет ожидается в следующем месяце. По имеющимся доказательствам может быть инициировано масштабное расследование нарушений международных санкций со стороны РФ и КНДР.

Карта, показывающая маршруты поставок между Северной Кореей и РФ

В отношении всех упоминающихся в отчете кораблей с 2022 года действуют санкции американского правительства. Из-за того, что они связаны с транспортной компанией Минобороны РФ ООО "Оборонлогистика", которая участвует в оккупации Крыма с 2014 года, а также российские частные компании-грузоперевозчики, которые транспортируют оружие и прочую военную технику для правительства РФ.

Неназванный дипломат ООН заявил в интервью журналистам, что применение северокорейского оружия в Украине нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности.

"Это подрывает международные усилия по предотвращению распространения ядерного оружия и показывает, в каком отчаянном положении оказалась РФ после неудавшегося вторжения", — сообщил дипломат.

"Их двусторонние отношения, судя по всему, расширяются. На прошлой неделе Путин встречался в Кремле с северокорейским министром Чхве Сон Хи (Choe Son-hui) во время редкого пятидневного визита официального лица Пхеньяна", — отмечают журналисты.

Два из трех подсанкционных кораблей упоминались и в недавнем отчете Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), в котором шла речь о том, что "Россия начала масштабные постава северокорейских боеприпасов".

О третьем корабле писало издание NK News, освещающее северокорейские события. По данным журналистов, "это одно из коммерческих судов, которые выполняли неоднократные поставки военного оборудования и боеприпасов, предоставленных КНДР России". Сообщалось, что эти поставки позволили РФ обстрелять Украину в декабре и январе, и "убить десятки людей и сотням нанести ранения".

Представители прокуратуры Харькова рассказали журналистам о том, что на фрагментах северокорейских ракет типа "Искандер" есть ряд отличий от российских, среди прочего серийный номер написан от руки.

"Эти жуткие атаки проводились в том числе и баллистическими ракетами, и с пусковых установок для них, закупленных у Северной Кореи", — отмечалось в сообщении.

Представитель департамента Белого дома по контролю за вооружениями Пранай Вадди назвал военное сотрудничество между РФ и КНДР "беспрецедентным" и предупредил, что российская военная помощь Северной Корее влияет на усилия США по части ядерного сдерживания в Южной Корее и Японии.

Напомним, что 15 января стало известно о том, что в Северной Корее испытали новую маневренную твердотопливную баллистическую ракету.

Также сообщалось, что США передадут Японии 400 крылатых ракет Tomahawk, чтобы усилить страну перед угрозой со стороны КНДР и Китая.