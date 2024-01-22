Украина и Польша согласовали новый пакет оборонной помощи, — Зеленский (видео)

Глава государства Владимир Зеленский и польский премьер-министр Дональд Туск провели "продуктивные переговоры", в частности обсудили возможности будущего совместного производства оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский и польский премьер-министр Дональд Туск, который в понедельник, 22 января, прибыл в Киев, согласовали новый пакет оборонной помощи и обсудили возможности будущего совместного производства оружия. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Как отмечает Зеленский, он и Туск провели "продуктивные переговоры" по всем аспектам двусторонних отношений Польши и Украины.

Кроме того, президент заявил о согласовании нового пакета оборонной помощи и польского кредита для Украины.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд — это польский кредит для Украины", — говорится в сообщении.

Также Зеленский и Туск обсудили возможности будущего совместного производства оружия.

Напомним, 3 января премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может нанести прямой удар по странам ЕС. Он призвал Евросоюз к "радикальному усилению" своей обороноспособности. Польский чиновник предупредил, что нападение произойдет, когда превосходство РФ в военном потенциале станет очевидным.

Ранее, 12 декабря, Туск высказался относительно военной помощи Украине. Он назвал российско-украинскую войну "нападением на всех нас" и призвал Запад мобилизовать силы для поддержки Киева.

Также Туск комментировал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, венгерское правительство "откровенно перешло на российские позиции". Польский премьер жестко раскритиковал то, что из-за венгерского вето в ЕС не могут выделить средства на помощь Украине.