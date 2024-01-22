"Театральная постановка": Зеленский рассказал о последнем разговоре с Путиным (видео)

Президент Украины обращался к главе России еще до полномасштабного вторжения по поводу малолетнего мальчика из оккупированного Крыма. Маму ребенка "утопили в луже", а отца посадили в тюрьму.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором глава РФ продемонстрировал циничное и жестокое отношение к людям. Об этом глава государства сообщил во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском встречи со студентами украинских высших учебных заведений.

По словам Зеленского, во время последних телефонных разговоров с Путиным, кроме различных политических вещей и ситуации на поле боя, он поднял вопрос об одном случае, который произошел во временно оккупированном Крыму, где несовершеннолетний мальчик остался без родителей.

"Это было до начала полномасштабной войны, но уже после того, как у нас состоялась встреча в нормандском формате. Я ему позвонил и сказал, что в Крыму остался один ребенок. Мальчик маленький совсем. Его мать утопили в луже. Так взяли и утопили. Просто я был шокирован таким отношением. Я ему сказал, что постоянно такая ситуация. А отца его забрали, арестовали", — рассказал президент Украины.

Как отметил глава государства, личный звонок президенту Российской Федерации был осуществлен из-за многочисленных обращений людей с просьбой, чтобы на волю выпустили отца ребенка.

По словам Зеленского, Путин ответил: "серьезно, такая ситуация?" и впоследствии начал отрицать: "не может быть такого отношения".

Далее, как отмечает украинский президент, Путин начал переспрашивать об этой ситуации у своих подчиненных.

"И он сказал: сейчас, секунду. И дальше он начал говорить, и словно, он спрашивает подчиненных... Он говорит: ты знаешь о том? Не знаешь. А ты знаешь...", — добавляет Зеленский.

Президент Украины уверяет, что подобные действия российского главы страны были похожими на "театральную постановку".

"Это был пример его абсолютного цинизма и жестокости и тому подобное. Поэтому, все что было потом: Буча, Мощун и Мариуполь — все это история об этой луже. Это его, в целом, отношение к людям", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной стала незаконная депортация украинского населения на территорию РФ, что наносит вред украинским детям.