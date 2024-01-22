"Чем длиннее радиус, тем короче будет война": Кулеба призвал партнеров увеличить военную помощь

Глава МИД обратил внимание министров стран ЕС на эскалацию воздушного террора России и призвал их увеличить и ускорить военную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает своих коллег из стран Европейского союза предоставить Украине дополнительное военное обеспечение. Он подчеркивает, что важным фактором в продолжении конфликта являются как количество, так и дальность предоставляемого вооружения. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Руководитель Министерства иностранных дел Украины обратил внимание на министров стран Европейского союза, подчеркнув рост угрозы воздушного террора со стороны России, и призвал их увеличить и ускорить предоставление военной поддержки для Украины.

"Укрепление ПВО остается приоритетом. "Патриоты", NASAMS, IRIS-T и SAMP-T — это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300+ километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус (речь идет о радиусе действия, — ред.), тем короче будет война", — заявил Кулеба.

В дополнение к этому, глава Министерства иностранных дел подчеркнул важность создания общего пространства европейских оборонных индустрий и установления европейского оборонного хаба на территории Украины.

Напомним, 18 января Дмитрий Кулеба заявил, что обход санкций против России вредит Западу. По его словам, западные страны заплатят своей репутацией после того, как РФ запускают ракеты с их компонентами, полученными в обход санкций.