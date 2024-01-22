Украина не заказывала у Польши партию винтовок Grot: какая судьба контракта, — СМИ

Польские обозреватели намекнули, что бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал неправду, когда заявил о договоренности с украинской стороной на производство MSBS Grot.

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак еще в марте прошлого года заявлял, что Украина заказала у польских оружейников штурмовые винтовки MSBS Grot. Однако объем заказа, равно как и сумма контракта, польским чиновником озвучены не были. В итоге, как сообщили 19 января журналисты польского издания ONET, сделка между польскими производителями и украинской стороной не состоялась.

В материале сказано, что Блащак в прошлом году анонсировал "хорошие новости для польской оружейной промышленности", указывая на заказ украинской стороны партии винтовок Grot. Министр тогда не уточнил, насколько большим будет количество закупаемых Украиной винтовок, но отметил, что "это будет немалый заказ". Также на вопрос, достоверна ли эта информация, он ответил положительно.

В этой связи журналисты пишут, что 15 января они сделали запрос в Министерство национальной обороны — действительно ли состоялась сделка, о которой объявил Блащак в марте? И если контракт был подписан, то сколько винтовок Grot польский завод продал Украине, в какой версии, за какую сумму и кто за них заплатил?

"Однако в телефонном разговоре представитель Министерства обороны переадресовал нас с этим вопросом к Польской группе вооружений", — пишут обозреватели.

В итоге якобы выяснилось, что ни Радомский оружейный завод Fabryka Broni, как производитель винтовок, ни Польская группа вооружений не заключали с украинской стороной договор о продаже карабинов MSBS Grot.

Однако было уточнение, что на вооружении украинских войск все же состоят 10 000 карабинов Grot, которые были предоставлены Киеву в качестве военной помощи в 2022 году.

MSBS Grot в руках украинского бойца. Источник: "Милитарный"

"Это означает, что с момента объявленного министром Блащаком "заказа" из Украины в эту страну не было поставлено ни одного карабина Grot — ни платного, ни бесплатного", — подчеркнули журналисты.

Авторы публикации также намекнули, что сами винтовки имеют длинный список недостатков, которые были выявлены в ходе тестирований польскими и украинскими спецназовцами. Среди прочего были замечены заклинивания оружия во время стрельбы, также у многих образцов были проблемы с прикладами и прицельными устройствами.

Отметим, что украинские чиновники официально не комментировали ситуацию вокруг контракта с польскими оружейниками. Также никаких заявлений не прозвучало со стороны Блащака после публикации польских журналистов.

Ранее мы писали о польской штурмовой винтовке Grot, которая фактически полностью является разработкой польских оружейников. По мнению экспертов из Defence 24, оружие обладает высокой надежностью и терпимостью к качеству используемых для него боеприпасов.