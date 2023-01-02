После фидбека ВСУ: польская армия закупает 70 тысяч винтовок Grot C16

Автомат является полностью польской разработкой. Военные их эксплуатировали еще с 2017 года, и после испытаний в условиях войны в Украине было принято решение сделать Grot C16 основным стрелковым оружием в армии.

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Министерство национальной обороны и Агентство по вооружениям подписали контракт на заказ практически 70 тысяч карабинов Grot C16 FB-A2. Об этом сообщает польский портал Defence 24.

Grot C16 — это первый польский карабин, который выбрали в качестве основного в Войске Польском. Первый контракт на поставку партии был подписан в июле 2020 года. Позднее его расширили. Армия получила около 28 тысяч карабинов, часть из них отправили в Украину после начала полномасштабной войны. Также их закупали для теробороны Польши с 2017 года.

Новый контракт предусматривает приобретение еще до 70 тысяч карабинов Grot. Вместе с новой поставкой количество польских автоматов в армии будет доходить до 150 тысяч. Стоимость одного карабина — около 2700 долларов за единицу. Это выше, чем немецкий Heclker & Koch HK-416, однако польская армия станет независимой от иностранных поставок.

"MSBS Grot получает очень хорошие отзывы пользователей. Польские солдаты, как профессиональные, так и территориальной обороны, ценят их прежде всего за эргономичность и практические решения. Мы также получаем положительные отзывы от украинских солдат, где оружие применяется в условиях войны. Увидев потенциал дальнейшего развития карабинов, мы сделали дальнейшие шаги для того, чтобы как можно больше их было в руках польских солдат", — заявил начальник Агентства вооружений бригадный генерал Артур Куптел.

[ + – ] Отзыв украинского бойца о польском Grot C16

Стоит отметить, что польская разработка не основывается на американской штурмовой винтовке AR-15 и является полностью новой разработкой.

Напомним, 30 декабря СМИ писали, что армия США начнет переход на пулемет и винтовку с новым калибром 6,8x51, который обладает повышенной смертоносностью.

Также 30 декабря Литва объявила о решении закупить французские САУ Caesar, основываясь на опыте войны в Украине.