Після фідбеку ЗСУ: польська армія закуповує 70 тисяч гвинтівок Grot C16

Автомат є повністю польською розробкою. Військові їх експлуатували ще з 2017 року, і після випробувань в умовах війни в Україні було ухвалено рішення зробити Grot C16 основною стрілецькою зброєю в армії.

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Міністерство національної оборони та Агентство з озброєнь підписали контракт на замовлення майже 70 тисяч карабінів Grot C16 FB-A2. Про це повідомляє польський портал Defence 24.

Grot C16 — це перший польський карабін, який вибрали основним у Війську Польському. Перший контракт на постачання партії було підписано у липні 2020 року. Пізніше його розширили. Армія отримала близько 28 тисяч карабінів, частину їх відправили в Україну після початку повномасштабної війни. Також їх купували для тероборони Польщі з 2017 року.

Новий контракт передбачає придбання ще 70 тисяч карабінів Grot. Разом з новим постачанням кількість польських автоматів в армії сягатиме 150 тисяч. Вартість одного карабіна – близько 2700 доларів за одиницю. Це вище, ніж німецька Heclker & Koch HK-416, проте польська армія стане незалежною від іноземних постачань.

"MSBS Grot отримує дуже хороші відгуки користувачів. Польські солдати, як професійні, так і територіальної оборони, цінують їх насамперед за ергономічність та практичні рішення. Ми також отримуємо позитивні відгуки від українських солдатів, де зброя застосовується в умовах війни. Побачивши потенціал подальшого розвитку карабінів, ми зробили подальші кроки для того, щоб якнайбільше їх було в руках польських солдатів», — заявив начальник Агентства озброєнь бригадний генерал Артур Куптел.

[ + – ] Відгук українського бійця про польський Grot C16

Варто зазначити, що польська розробка не ґрунтується на американській штурмовій гвинтівці AR-15 і є абсолютно новою розробкою.

Нагадаємо, 30 грудня ЗМІ писали, що армія США почне перехід на кулемет і гвинтівку з новим калібром 6,8x51, який має підвищену смертоносність.

Також 30 грудня Литва оголосила про рішення закупити французькі САУ Caesar, ґрунтуючись на досвіді війни в Україні.