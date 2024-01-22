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Военный Фокус Российско-украинская война

Не Украина: Лавров рассказал, какой была цель начала вторжения РФ (видео)

Владимир Пенов
Фото: Flickr | Сергей Лавров, глава МИД России

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, т.н. "спецоперацию" проводят якобы не против украинского народа, а против "преступного режима".

Целью так называемой "специальной военной операции" России была не война с Украиной, а борьба с "преступным режимом". Об этом 22 января заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в Нью-Йорке в ходе заседания Совета безопасности ООН по вопросам ситуации в Украине.

В ходе выступления в штаб-квартире ООН Лавров подчеркнул, что украинского народа с Россией "сохраняются "братские узы".

"Не случайно после 2014 года на территории России нашли "спасение" почти семь миллионов украинцев", — заявил Лавров, по всей видимости, отмечая наличие тесных связей между народами двух стран.

Он также добавил, что решение о военной операции стало необходимым из-за "преступного режима" в Украине, который, по его словам, не смог отказаться от войны против своих граждан на юге и юго-востоке страны.

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"Мы вынуждены были начать военную операцию против завравшегося от ощущения своей безнаказанности "преступного режима", не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные, многолетние усилия, отказаться от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев", — отметил Лавров.

Напомним, Украина согласится на переговоры с Российской Федерацией, однако при определенных условиях. По словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, во время переговоров Россия может отказаться от ядерного оружия, однако только в случае, если потерпит глобальное поражение.

Ранее, 17 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не готова к конструктивным переговорам об окончании войны. Также он не видит быстрого завершения военных действий в Украине.