Не Украина: Лавров рассказал, какой была цель начала вторжения РФ (видео)

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, т.н. "спецоперацию" проводят якобы не против украинского народа, а против "преступного режима".

Целью так называемой "специальной военной операции" России была не война с Украиной, а борьба с "преступным режимом". Об этом 22 января заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в Нью-Йорке в ходе заседания Совета безопасности ООН по вопросам ситуации в Украине.

В ходе выступления в штаб-квартире ООН Лавров подчеркнул, что украинского народа с Россией "сохраняются "братские узы".

"Не случайно после 2014 года на территории России нашли "спасение" почти семь миллионов украинцев", — заявил Лавров, по всей видимости, отмечая наличие тесных связей между народами двух стран.

Он также добавил, что решение о военной операции стало необходимым из-за "преступного режима" в Украине, который, по его словам, не смог отказаться от войны против своих граждан на юге и юго-востоке страны.

"Мы вынуждены были начать военную операцию против завравшегося от ощущения своей безнаказанности "преступного режима", не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные, многолетние усилия, отказаться от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев", — отметил Лавров.

Напомним, Украина согласится на переговоры с Российской Федерацией, однако при определенных условиях. По словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, во время переговоров Россия может отказаться от ядерного оружия, однако только в случае, если потерпит глобальное поражение.

Ранее, 17 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не готова к конструктивным переговорам об окончании войны. Также он не видит быстрого завершения военных действий в Украине.