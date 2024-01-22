Путь к коллапсу: без помощи Запада Киеву придется печатать деньги, — WSJ

По данным журналистов, в 2024 году Украина столкнется с финансовым дефицитом в размере более $40 млрд.

Если финансовая и военная помощь от США и Европы не поступит в ближайшее время, деньги в Украине закончатся в течение нескольких месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В этом случае, чтобы обеспечить работу правительства, Киеву придется задержать зарплаты и начать печатать деньги — стратегия, которая привела к экономическому коллапсу в Венесуэле.

Журналисты пишут, что, если финансирование со стороны США и ЕС прекратится, Киев может столкнуться с необходимостью задерживать выплаты зарплат и прибегнуть к печатанию денег, сообщает The Wall Street Journal. Согласно оценкам экономистов и украинских чиновников, в случае отсутствия помощи от США и Европы у Украины не хватит средств в течение нескольких месяцев, что вынудит правительство предпринять болезненные экономические меры.

Как сообщили в источнике, США и Евросоюз, являющиеся основными финансовыми партнерами Украины, предоставили обещания о выделении миллиардов долларов в виде новой финансовой и военной поддержки. Однако эти обещания оказались нарушены из-за внутренних конфликтов в Вашингтоне и Брюсселе. Несмотря на уверения политических лидеров в том, что эти пакеты помощи в конечном итоге будут реализованы, для Украины наступает критически важный период времени.

В этом году страна столкнется с финансовым дефицитом в размере более $40 млрд. Ожидалось, что финансирование от США и ЕС покроет около $30 млрд из этой суммы. Эти деньги необходимы для поддержания работы правительства и используются для финансирования зарплат, пенсий и субсидий населению.

По данным издания, задержки с пакетами военной помощи также нанесут удар по боевым действиям Украины, которые застопорились после неудачного контрнаступления. Тогда Киев сможет выиграть еще несколько месяцев, задерживая зарплаты или занимая еще больше у собственных банков и внутренних инвесторов. В конце концов, Киев может оказаться вынужден печатать деньги — стратегия, которая привела к экономическому коллапсу в Венесуэле.

Напомним, в начале декабря политолог Игорь Рейтерович объяснил, почему в США медлят с выделением финпомощи Украине на 2024 год. По мнению эксперта, причина этого: будущие президентские выборы в стране.

Также Фокус рассказывал, какие угрозы возникнут перед Украиной, если международные партнеры прекратят финансово поддерживать нашу страну.