Планировали убить Зеленского: Bellingcat разоблачил целое подразделение российских агентов (фото)

По информации журналистов, в качестве замены экс-владельца ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину президент России Владимир Путин рассматривает командира подразделения Андрея Аверьянова, которого уже представили афганским лидерам.

Вместе с российским изданием The Insider журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев обнаружил целое подразделение Главного разведывательного управления РФ (ГРУ) под номером 29155, которое планирует и устраивает диверсии за рубежом. О работе диверсантов у Грозева узнал американский журналист Симон Островский, а в издании "Бабель" пересказали их разговор.

Чем занималось подразделение ГРУ

Соответствующее российское подразделение создали примерно в 2007-2008 годах, там служат около 400 человек. Одно из подразделений воинской части, известное как К2 или К200, выполняет задачи международного характера для ГРУ и насчитывает не менее 70 человек. За рубежом члены подразделения организовывают теракты, подрывы военных объектов и складов боеприпасов, диверсии, саботаж и убийства. Шпионы нацелены на российских оппозиционеров и диссидентов, покинувших Россию, а также на иностранцев, которые являются "неудобными" для властей страны-агрессора.

Обычно агенты проходят интенсивную и длительную подготовку. Некоторое время они прожили на территории Российской Федерации, где активно ведут социальные сети, создают для себя прикрытие, получают образование, а только потом отправляются за границу выполнять "задания". Грозев отмечает, что один из таких шпионов учился в России на режиссера, а также посещал Барселону, где знакомился с художниками и артистами, которые были его целью.

Что известно о командире Аверьянове

По информации Грозева, в качестве замены экс-владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину президент России Владимир Путин рассматривает 57-летнего генерала Андрея Аверьянова, должность которого засекречена.

"После неудачного мятежа владельца "ЧВК Вагнера" российский президент пересмотрел свой круг доверенных силовиков. Аверьянов кажется безопасной фигурой — он лично предан Путину, но не настолько богат, чтобы стать независимым игроком", — говорится в сообщении.

В качестве замены Пигожину Аверьянов Путин представил афганским лидерам во время форума в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Для этого президенту РФ "пришлось вывести генерала из тени".

Форум Россия — Африка в июле 2023 года. На нем присутствует Андрей Аверьянов. Аверьянов второй справа.

Самые известные операции подразделения

Среди публично известных операций подразделения есть неудачная работа агентов Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые пытались отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Кроме того, Грозев рассказал и о владельце компании "Эмко" и производителе и торговце оружием Эмилиане Гебреве, который в 2015 году в Болгарии пожаловался на симптомы, похожие на те, что бывают от отравления "Новичком". Тогда еще не было известно об этом отравляющем средстве, поэтому следствие приняло решение, что Гебрев отравился пестицидами в рукколе, которую он употребил в ресторане.

"Только после покушения на Скрипаля стало понятно, что за этим тоже может стоять Россия", — отмечает журналист.

Впоследствии правоохранители Болгарии объявили в розыск трех россиян. По словам Грозева, они были причастны к группе, которая разрабатывала план убийства Скрипаля. Гебрев интересовал Россию, ведь в 2014 году продавал оружие Украине.

Кроме того, это подразделение ГРУ с 2011 по 2023 год занималось подрывом болгарских военных заводов, на которых производили порох и складов в Чехии.

Российские агенты Чепига (слева) и Мишкин.

Попытки убить Зеленского и Каспарова: детали

В феврале 2022 года диверсионная группа подразделения прибыла в Киев с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. Российские планы предусматривали, что операция продлится пять дней, но они "застряли здесь на месяцы". Один из шпионов обменивался электронными письмами с женой, информацию из которых хакеры украли и передали Грозеву. В этой переписке мужчина просил жену достать деньги из "тайника" и приобрести квартиры, вероятно, с целью защиты семьи от экономических последствий российско-украинской войны.

Другой член подразделения присоединился к оппозиционным российским организациям, которые покинули страну после начала войны. Это лицо регулярно принимали в Сахаровском центре защиты прав человека и фонде "Свободная Россия". Он получал приглашения на различные мероприятия в Вильнюсе и Вене. Шпион даже проник в комитет, который предлагал западным странам фамилии для санкционного списка из-за войны в Украине. Расследователи Bellingcat установили, что этот россиянин участвовал только в тех мероприятиях, где присутствовал оппозиционный активист и диссидент Гарри Каспаров. Как отмечает Грозев, вероятно, он планировал убийство Каспарова.

Напомним, ранее издание The Guardian сообщило, что Великобритания предоставила экспертам ООН спутниковые снимки грузовых перевозок из Северной Кореи в РФ. После прошлогодней встречи председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным руководство КНДР, вероятно, поставило Кремлю баллистические ракеты и сотни тысяч артиллерийских боеприпасов.