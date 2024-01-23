ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву: есть жертвы и разрушения, подробности (фото)
По данным КГВА, в результате ракетного удара по столице уже известно об одной погибшей женщине и нескольких пострадавших. Большинство из них получили минно-взрывные травмы.
Россияне обстреляли Киев ракетами, в результате чего в столице зафиксированы разрушения, пострадали люди. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко.
В Святошинском районе в результате "прилета" возник пожар, охвативший несколько автомобилей, а также поступили вызовы экстренных служб в Соломенский район.
Последствия обстрела Киева по районам:
- В Святошинском районе произошло возгорание здания, легковых автомобилей. Вместе с тем в Святошинском районе вследствие падения обломков загорелась квартира. Там повреждены балконы с первого по пятый этажи. Кроме того, в жилом доме в Святошинском районе обнаружили боевую часть российской ракеты — она попала в одну из квартир, но не сдетонировала. Жителей эвакуируют
- В Соломенском районе взрывная волна выбила окна в многоквартирном доме, но на данный момент нет информации о пострадавших. По другому адресу вызвали медиков. Одного пострадавшего уже госпитализировали медики в Соломенском районе. Также сообщается о возгорании в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе, и на место инцидента направляются экстренные службы. Пострадали пять человек — все они были госпитализированы.
- В Печерском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, и на место происшествия направлены подразделения экстренных служб.
- В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без последующего горения) и на территорию детского сада. Обошлось без пострадавших.
Позже стало известно о девяти пострадавших в Киеве.
В Киевской городской военной администрации (КГВА) показали фото последствий обстрела Киева в Соломенском районе. Повреждения получило здание детской футбольной школы.
Позже в КГВА добавили, что в результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых. Большинство из них получили минно-взрывные травмы.
Обстрел Украины 23 января
23 января ВС РФ запустили по Украине баллистические и крылатые ракеты. Взрывы прозвучали в Киеве, а также в Павлограде Днепропетровской области. По данным Воздушных сил, ракеты находились в воздушном пространстве Украины около часа и постоянно меняли направление.