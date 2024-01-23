Истребитель F-35 получит новые ракеты до конца десятилетия: что известно о Meteor и Spear 3

Британские самолеты F-35 планируется обновить до версии Block 4, которое предоставит передовые технологии для полетов. Новые ракеты с программным обеспечением еще больше расширят возможности истребителя.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что они планируют интегрировать ракеты Meteor и Spear 3 на истребители F-35. Работы должны выполнить до 2030 года. Об этом сообщает The War Zone.

Истребитель американского производства должен предоставить Королевским Воздушным силам новые возможности благодаря интеграции ракет Meteor и Spear 3 и обновлению Block 4. Передовые технологии еще больше раскроют возможности крылатой ракеты "воздух-воздух" Meteor и Spear 3.

Особенности Копья 3 Фото: Ministry of Defence

"На вооружении британских "Молниеносных сил" (Lightning Force) сейчас находятся усовершенствованные ракеты средней дальности "воздух-воздух" (AMRAAM), усовершенствованные ракеты малой дальности "воздух-воздух" (ASRAAM) и высокоточные бомбы Paveway IV. К концу десятилетия и Meteor и Spear 3 также будут интегрированы в британские F-35", — сообщили в Минобороны в ответ на письменный запрос законодателя Джеймса Картлиджа.

Отмечается, что интеграция двух новых боеприпасов уже продолжается некоторое время. Lockheed Martin получил финансирование на работы еще в 2019 году. Дополнительное финансирование было привлечено в 2021 году для производителей ракет MBDA и BAE Systems. В целом работы оценивались в 400 млн долларов для F-35A и F-35B.

Будущее оружие F-35: 1. Ракеты ASRAAM, 2. ракеты Meteor, 3. ракеты Spear 3 Фото: MBDA

Особенностью ракеты Meteor является то, что боеприпас во время полета может тормозить, чтобы на финальной стадии полета не потерять нужную энергию. Дальность боеприпаса держат в секрете, но она зависит от носителя ракеты, его радара, высоты и скорости полета.

Spear 3 — это дальнейшее развитие ракеты Brimstone с турбореактивным двигателем и выдвижными крыльями. Боеприпас имеет трехрежимную головку самонаведения: радиолокационное, инфракрасное и лазерное наведение. Также есть система GPS и INS, чтобы ракета самостоятельно достигала цели по координатам.

Вместе с масштабным обновлением программного обеспечения истребителей F-35 Block 4 новые ракеты смогут на полную раскрыть свой потенциал. Соединенное Королевство планирует обновить свои самолеты. Кроме радара изменениям подвергнется система наведения, система распределенной апертуры, процесс, блок памяти, панорамные прицелы и авионика.

Напомним, 16 января СМИ писали, что истребитель F-35 получит новую ракету AGM-88G.

15 января сообщалось, что НАТО проведет учения, которые смоделируют вторжение РФ в Альянс.